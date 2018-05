Tarifas: Piden presencia de gobernadores en el Senado para discutir proyecto

El interbloque Cambiemos del Senado reclamará la presencia de gobernadores de varios distritos para discutir el proyecto para eliminar la suba de tarifas de servicios públicos, al tiempo que el justicialismo acepta prolongar el debate, pero le reclama al Poder Ejecutivo "una propuesta superadora" antes de avanzar con el debate de la ley, que ya fue aprobada en Diputados.Las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda comenzarán a debatir la propuesta en un plenario citado para las 14 , en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.El proyecto impulsado por la oposición retrotrae las tarifas a diciembre de 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial.Además, para el caso de las pymes, la actualización se definirá sobre la base del índice de precios mayoristas del Indec.Según el oficialismo, esa propuesta le costaría al Estado nacional más de 170 mil millones de pesos, por lo que pretende frenar su sanción en la Cámara alta.Uno de los puntos centrales del despacho establecía una rebaja del 50 por ciento del IVA, pero esa cláusula se eliminó ante la resistencia de los gobernadores que no querían perder recursos de un tributo clave que es coparticipable entre Nación y provincias; lo que sirvió para retener los votos necesarios para imponer el proyecto en la Cámara baja.Sin embargo, durante las últimas semanas gobernadores peronistas como el cordobés Juan Schiaretti y el chaqueño Domingo Peppo, entre otros, remarcaron su oposición al proyecto para aplacar las tarifas.Mientras Schiaretti opinó que "el Senado no debe aprobar la Ley", el chaqueño mencionó que "no es bueno que se pretenda decidir sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo provincial"."Es posible que la mirada del Senado sea diferente a la de Diputados porque no me parece que haya un gran consenso entre los representantes de las provincias para que los argentinos de allí paguen el doble o el triple que los argentinos del Conurbano", evaluó ayer Pinedo durante una charla que mantuvo con periodistas acreditados del Senado.Sin embargo, el jefe del interbloque Argentina Federal, el peronista rionegrino Miguel Angel Pichetto, ratificó hoy la intención de ese espacio político de avanzar con la aprobación del proyecto pero dejó abierta una puerta de negociación.En declaraciones a Télam, el senador de la oposición coincidió con Pinedo en que el debate en comisión se iniciará mañana y continuará la semana que viene cuando la oposición busque emitir dictamen."Hasta ese momento el Gobierno tiene tiempo para hacer una propuesta superadora, razonable y que implique una real disminución de los aumentos ordenados", advirtió Pichetto, para luego aclarar que "no puede haber cuotas".No obstante, también puso un manto de duda sobre la presencia de los gobernadores en el Senado argumentando que la única manera de que el bloque no mantenga su postura de votar el proyecto de Tarifas sea que "vengan todos los gobernadores" peronistas a decir taxativamente que están en contra del proyecto de ley.