Gobernadores se reúnen hoy para analizar la situación económica

Tras suspenderse el encuentro de gobernadores del PJ previsto para ayer, a fin de evitar una mayor exposición ante la jornada económica signada por el vencimiento de las Lebac, la reunión de la mayoría de los mandatarios opositores será hoy en el marco del encuentro de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).



Al gobernador anfitrión y presidente de Zicosur Juan Manzur se sumarán los mandatarios justicialistas Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca); el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe) y los opositores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).



Otro de los que estará presente es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien no forma parte de Zicosur pero fue invitado por Manzur, según confirmaron fuentes de la gobernación cordobesa.



A diferencia de la metodología del fallido encuentro en la Casa de Entre Ríos en ciudad de Buenos Aires, el de Tucumán "será más reservado y no habrá una foto protocolar para evitar cualquier especulación política desde el Gobierno", adelantaron fuentes allegadas a uno de los mandatarios peronistas.



La Zicosur es un proceso de integración regional de tipo horizontal que conforma una subregión dentro del Mercosur para el desarrollo de esta zona que está integrada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones y los departamentos bolivianos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.



También conforman esta área el estado brasileño de Matto Grosso do Sul; las regiones chilenas de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama; la totalidad de los departamentos de Paraguay; y los departamentos peruanos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.



Los jefes provinciales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú serán recibidas a las 10.30 por Manzur en la Casa de Gobierno de Tucumán y las actividades oficiales se realizarán en el Hotel Sheraton de la capital provincial.