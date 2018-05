Duhalde vende el Menemóvil: "Está nuevito, casi no fue usado", afirmó

El expresidente Eduardo Duhalde venderá el "Menemóvil" y usará el dinero para empezar a recorrer la Provincia de Buenos Aires, ya que aseguró que el peronismo bonaerense "está totalmente desorganizado" y esa jurisdicción es "el verdadero problema" que debe enfrentar el PJ."Hay gente que la podemos hacer trabajar. Después de terminado el Mundial van a aparecer los cuatro o cinco candidatos. El problema grave que tenemos, es el justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Los que entienden menos de política no se dan cuenta de que el verdadero problema es en la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el referente peronista.En diálogo con Radio Con Vos, el exgobernador bonaerense explicó que el justicialismo "está muy desparramado, es un hormiguero pateado" y que en el interior del país "con sus más, con sus menos está más organizado"."El epicentro del problema es en la Provincia de Buenos Aires, que está totalmente desorganizado, razón por la cual voy a empezar la semana que viene a recorrerla", anticipó el lomense. Y agregó: "La semana que viene voy a salir a organizar, voy a trabajar en la Provincia. Tengo una cantidad enorme de dirigentes jóvenes que sirven, pero se han acostumbrado a obedecer".Ante su intención de recorrer el distrito más poblado del país y vital en cada elección presidencial, Duhalde confesó que ha "decidido venderlo" el "Menemóvil", el vehículo de campaña que utilizó el peronismo para impulsar la candidatura del riojano Carlos Menem en las elecciones de 1989 y 1995 y que actualmente está en la ciudad de Bahía Blanca."Necesitamos plata para la campaña. Está de lindo, nuevito, casi no fue usado", precisó sobre el famoso micro que, según contó, "no está ploteado" y está valuado en "40 mil dólares". Respecto al peronismo a nivel nacional, el expresidente manifestó que "cuando los partidos que están gobernando están muy asentados es más difícil que se pueda armar una alternativa".Pero creo que en estos momentos la gente está buscando alternativas, que no hay, pero puede haberlas. El peronismo tiene mucha gente muy valiosa y habrá que trabajar. Si no logramos una postura de dirigentes que ganen, por lo menos ser una alternativa seria. Hoy no somos una alternativa seria de nada", finalizó. (Fuente: Perfil)