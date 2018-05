Sigue sin resolución el conflicto en el Juzgado de Faltas de Paraná

Este martes se realizó una nueva audiencia entre autoridades de la Municipalidad de Paraná y los gremios Asociación del Personal Superior (APS-Jerarquizados) y ATE Municipal, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia por el conflicto en los Juzgados de Faltas de la capital provincial.



El Municipio se limitó a enviar a un asesor legal, Martín Gabioud, que solicitó una nueva prórroga para presentar una respuesta al reclamo de los trabajadores, que pretenden que se les reintegre el incentivo por productividad en base a la recaudación. Se trata de un adicional que cobraron entre 1985 y 2008, y que fue eliminado por el ex intendente José Carlos Halle. Los empleados aseguran que el pedido responde a una promesa de campaña que hizo el propio intendente Sergio Varisco en 2015.



Los gremios accedieron a la prórroga, pero advirtieron: "El viernes ya vamos a concurrir con una medida gremial resuelta". Así lo expresó ante esta Agencia el secretario gremial de APS, Fabricio Retamal. Además aseguró que "en caso de que vuelvan a pedir prórroga o la propuesta no sea la que está esperando el empleado, fracasaría la conciliación y el lunes 21 de mayo ya retomaremos las medidas de fuerza".



El nuevo encuentro será el viernes 18 de mayo a las 9 en la Secretaría de Trabajo.



"Hasta ahora ellos (por las autoridades municipales) ofrecieron quitar el adicional único 8817 y reemplazarlo por el adicional por productividad", comentó Retamal. Los dos gremios rechazaron esa propuesta porque "el único se paga dentro de la jubilación, y el otro no sabemos qué jerarquía va a tener. Es una propuesta muy tomada de los pelos como para aceptarla", explicó el secretario gremial de Jerarquizados. "Además, sería abrir la puerta para que puedan retocar ese adicional a todos los municipales", advirtió.



En caso de que el viernes no se llegue a un acuerdo, los trabajadores de APS y ATE Municipal tienen previsto hacer "una olla popular frente al Juzgado de Faltas y una movilización al Palacio municipal".



Por su parte, el titular de la junta interna de ATE en la Municipalidad, Roberto Alarcón, informó que solicitaron que "el viernes nos lleven una propuesta por escrito, para nosotros poder llevarla a la asamblea de trabajadores". Tras lamentar que este martes fracasara nuevamente la audiencia, Alarcón cuestionó: "Hasta ahora el Ejecutivo viene extendiendo la conciliación sin presentar ninguna respuesta". (APF)