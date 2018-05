Peña: "No hay que pensar en fantasmas" frente a las negociaciones con el FMI

El Gobierno busca "un gran acuerdo nacional" con la oposición para acelerar la reducción del déficit fiscal. Así lo indicó el jefe de Gabinete Marcos Peña, al término de una nueva reunión de ministros que encabezó el Presidente.El jefe de Gabinete dijo que es necesario el "compromiso" de la dirigencia argentina para llegar al equilibrio fiscal. Y pidió "no pensar en fantasmas" en torno las negociaciones con el FMI.Peña se refirió a la posibilidad de que, ante el nuevo escenario económico, el Gobierno acelere la reducción del déficit fiscal. "Si queremos reducir nuestra dependencia tenemos que llegar al equilibrio fiscal lo antes posible, fortalecer nuestras instituciones y actuar con responsabilidad", expuso.Y en ese sentido formalizó lo que el Presidente les transmitió en privado a los gobernadores y legisladores opositores con los que se reunió en los últimos días. "Creemos que el marco para un gran acuerdo nacional es el Presupuesto 2019", aseguró."Allí nos tendremos que sentar -siguió Peña- todas las partes, con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle más a la gente, porque no podemos seguir pensando eternamente que la culpa es de otros".Semanas atrás, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció la reducción de la meta de déficit fiscal de 3,2% previsto para este año a 2,7%. Pero, para 2019 y 2020, los objetivos aún se mantienen en el mismo porcentaje (2,2 y 1,2%), lo que llevaría a que recién en 2021 la Argentina llegue al equilibrio fiscal.Ahora el Gobierno cree que el mundo le pedirá otras metas. "El FMI ha apoyado este programa económico. Obviamente sí va a haber una demanda, pero no sólo del Fondo Monetario, también de los mercados, que dado este escalón más bajo de confianza, nos comprometamos con una aceleración de ir hacia la convergencia fiscal. Esa es una responsabilidad de los argentinos", concluyó.