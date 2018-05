Construirán nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 45 en Puerto Brugo

El Gobierno provincial realizó la apertura de sobres para la construcción de un nuevo edificio escolar destinado a la institución educativa secundaria Carlos Brugo y para trabajos de refacción de la Escuela Primaria N° 69 Miguel Azcuénaga de Pueblo Brugo



Esta obra, que forma parte del plan de infraestructura escolar ejecutado por la gestión provincial, prevé un presupuesto oficial de más de 40 millones de pesos y un plazo de ejecución de 450 días corridos.



Del acto licitatorio realizado en las instalaciones de la Escuela N° 45 participaron el secretario de Planeamiento y coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Marcelo Richard; el coordinador ejecutivo de la UEP, Adolfo Quinodoz; el presidente de la junta de gobierno, Andrian Alcides Mario; la vocal del CGE Marisa Mazza; la directora de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Ana Abreu; el director departamental de escuelas, Fabián Monzón y la directora de la institución, Marisol Borghello.



"La intervención de los edificios educativos ha sido prioridad del gobernador desde inicios de la gestión" expresó el secretario, Marcelo Richard, al mismo tiempo que agregó: "Cumpliendo fielmente los compromisos asumidos por el gobierno provincial, estamos llevando la obra pública, no solo a las ciudades cabeceras de los departamentos, sino también a todos los municipios y las juntas donde las necesidades nos demandan un Estado presente".



En lo que respecta a la obra, el funcionario destacó la significancia que tiene para la comunidad "se trata de más de 200 alumnos, tanto del nivel secundario como el primario, los que podrán mejorar su calidad educativa, accediendo a edificios independientes que permitirán cubrir las necesidades y exigencias pedagógicas acordes a cada etapa cronológica de la vida escolar".



Por su parte, el coordinador ejecutivo, Adolfo Quinodoz, precisó algunos plazos que comprenden a los tramites siguientes a la apertura y que "dadas las urgencias en dar respuesta a las problemáticas en educación, el Gobernador ha tomado la decisión de acelerar la adjudicación, la cual se espera que este en un plazo de aquí a 20 días. Hay un compromiso de estar comenzando las tareas en la segunda mitad de este año".



"Es un momento histórico para nuestro pueblo, hace más de 100 años que en la localidad no se construye o interviene un edificio público", manifestó el Presidente de la junta de gobierno, a la vez que señaló: "Esta obra nos permitirá, además de brindar una solución a los inconvenientes que presenta la escuela, garantizar una fuente de trabajo para los vecinos, ya que la mano de obra para los tareas pautadas provendrá de la localidad".



Finalizando el acto, la directora de la institución, Marisol Borghello, enfatizó en la importancia que tiene "la construcción de un edificio nuevo para el secundario que dicta clases durante la mañana" y detalló algunas vicisitudes de la situación actual en que "la escuela presta sus instalaciones a la primaria que funciona con jornada extendida, por lo que durante el turno tarde, las aulas son utilizadas por este nivel educativo, mientras en el nocturno se desarrolla la formación de jóvenes y adultos en nivel secundario".



"La necesidad de espacios físicos adecuados no es solo para nuestra escuela, sino también para la primaria, ya que esta es la única institución educativa con que cuenta la localidad, y es fundamental para nosotros como educadores, poder garantizar a los chicos una educación de calidad", aseveró. Detalles de la obra Con un presupuesto oficial de más de 40 millones de pesos y un plazo de ejecución de 450 días corridos, el proyecto comprende, en primera instancia, la construcción del nuevo edificio donde desarrollarán las actividades los alumnos del secundario N° 45 Carlos Brugo. A la fecha, la misma funciona en las instalaciones que, antiguamente, sirvieron como casa de directivos y docentes del primario.



La edificación se plantea en un terreno lindero a la escuela primaria, con una propuesta arquitectónica en forma de "L", contemplando la elevación de seis aulas, un aula taller, dos núcleos sanitarios para alumnos, un sanitario adaptado para discapacidades, un centro de recursos multimediales, un área de gobierno, un SUM-Comedor, una cocina, un depósito, una sala técnica, un patio de formación, patio de servicio y áreas deportivas y de recreación.



En cuanto a la intervención del edificio de la Escuela Primaria N° 69 Miguel Azcuénaga, se limitará a reparaciones generales de revoques, impermeables, interiores y exteriores, previo a trabajos de pintura general del edificio (muros y carpinterías).



Se deberán acondicionarse los espacios que actualmente ocupa la Escuela Secundaria en el edificio de la Escuela Primaria, incluyendo el Comedor, realizando una remplazo general de cielorrasos, además de, reparaciones de techos, revoques y pintura completa interior y exterior.



Asimismo se pretende la adaptación de las aulas existentes en esta ala del edificio ocupado actualmente por el secundario, para garantizar cuatro nuevos espacios áulicos más amplios.



Por último, se procederá al recambio de pisos, techos y vidrios rotos, así como la colocación de aquellos faltantes.



Fueron siete empresas las que presentaron sus ofertas, a saber, Piramide S.R.L., Cemyc S.R.L., L&C Construcciones, Volker Humberto Raúl, Antolín Fernández S.A., Jablonski Christian Gerardo y la firma Ingeniero Peterson Orlando J.M.