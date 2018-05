Carrió denunció un "golpe cambiario para destituir a Macri"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió sostuvo que existe un "golpe cambiario para destituir a Mauricio Macri", dijo que en la Unión Industrial Argentina (UIA) "hay hijos de puta" y le pidió perdón al consultor del oficialismo Jaime Durán Barba por unas recientes críticas que había hecho contra el ecuatoriano.



"En la historia de la Argentina hay fundadores y oportunistas, siempre, en todas las épocas. Hoy hay gente que juega con la patria. Quieren hacer un golpe cambiario para destituir a un presidente", remarcó Carrió al hablar en la presentación del libro "El Origen", de la dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.



La diputada no identificó de manera directa al sector que está detrás del "golpe cambiario" al que aludió, en referencia a la brusca suba del dólar de los últimos días que motivó que el Gobierno debiera recurrir al FMI para tratar de frenar la corrida cambiaria.



No obstante, durante el acto realizado en la Feria del Libro lanzó una sugerente frase: "Hay hijos de puta en todos lados. Como por ejemplo en la UIA".



Por otro lado, aprovechó para disculparse sobre sus dichos contra el asesor estrella de Cambiemos la semana pasada en una entrevista, cuando cuestionó la política comunicacional que diseña el ecuatoriano y reclamó al macrismo: "Matenló a Durán Barba, tienen mi aval".



"Quise decir 'maten la política de comunicación de Durán Barba'", sostuvo la chaqueña, quien ademas afirmó: "Quiero pedir disculpas públicas a Durán Barba".



No obstante, no dejó de criticar al consultor: "Lo quiero vivo y sin tintura. Y sin asesoramiento de nuestro gobierno", advirtió.