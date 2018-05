El INTA reducirá el 8 por ciento de sus empleados y realizará ajuste de costos

El achique de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) parte de la reducción del 8 por ciento de sus más de 7.000 empleados hasta abril del año que viene.



Así se comprometió con el Ministerio de Modernización el organismo que dirige Juan Balbín, un ex CREA, que ha tomado con mucho énfasis su papel frente al INTA.



Por otra parte, el INTA no repondrá vacantes por un año, con excepción de las que sea especialmente necesario cubrir.



Además se lanzará a ahorrar unos 70 millones de pesos entre el cambio de una ART, la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, menos gastos en algunas direcciones nacionales y en otros rubros, dijo Balbín en declaraciones periodísticas.



En las 51 estaciones experimentales a lo largo del país, obra una reducción de gastos que para Balbín están presionadas por las subas de las tarifas de gas, luz y agua y les ha pedido que hagan restricciones para balancear sus presupuestos que no alcanzan para un correcto mantenimiento y reposición de vehículos.



"Estamos con los recursos justos, contando las monedas", manifestó Balbín y reconoció que las tarifas están pegándoles fuerte".



"Queremos ver cómo ponemos al INTA a disposición de la sociedad", agregó al señalar que el presupuesto total es de 6.250 millones de pesos.



De 7.600 personas en diciembre pasado, ya se fueron vía jubilaciones entre 250 y 300 y la reducción continuará con el objetivo de llegar a abril de 2019 con 7.000 personas en el INTA también con retiros voluntarios.



Un alivio es que no planean cerrar ninguna estación experimental lo que redundaría en la efectividad del INTA.



Pese al recorte de gastos no habrá cierres de estaciones experimentales: "No pensamos cerrar ninguna", indicó Balbín.



Al presidente del organismo le preocupa hacer un INTA más "a disposición de la sociedad" y que "genere valor".



Con respecto a este tópico, manifestó que hay un equipo interdisciplinario de 40 personas pensando esta estrategia y reconoció que "el INTA no está dando las respuestas que tendría que dar".