Con un llamado a la unidad del PJ, se lanzó el Grupo Callao

El Grupo Callao, coordinado por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, realizó su primera reunión con la participación de una treintena de jóvenes dirigentes peronistas, en un encuentro que tuvo la misma lógica con la que se manejó el "Grupo Calafate", que fue una usina de pensamiento y plataforma política para el ex presidente Néstor Kirchner.El Grupo Callao tiene el objetivo de plantear propuestas para la conformación de un programa alternativo al gobierno de Cambiemos en 2019.Al cerrar el encuentro que se extendió durante toda la jornada en la sede del Café Caras y Caretas en el barrio porteño de San Telmo, Alberto Fernández fue tajante al considerar que, "ya a nadie se le ocurre pensar que el peronismo puede ganar por separado. Tenemos que lograr la unidad con aquellos que no piensan distinto y, si no logramos ponernos de acuerdo, dejar que la gente vote en una interna"."Tenemos que ser capaces de dejar los odios y los rencores y todos juntos, sin hablar de candidaturas, ponernos a trabajar en armar un gran frente amplio con todos los sectores adentro, porque necesitamos a todos", afirmó Fernández en referencia a una estrategia para triunfar en las elecciones presidenciales de 2019.Sobre los diferentes intentos de unidad del peronismo en distintos encuentros, el ex jefe de Gabinete, que estuvo distanciado durante 10 años de la ex presidenta Cristina Kirchner, manifestó: "Todos son bienvenidos, pero se debe comprender que no puede haber excluidos porque la gente nos dice 'únanse' y no que apoyemos a un candidato u a otro".A la hora de realizar una autocrítica, Fernández aseguró que "el macrismo no es una gran construcción política sino que fue producto de nuestros errores que enojaron a la gente y eso hay que asumirlo".A su turno, el dirigente Santiago Cafiero -nieto de Antonio Cafiero-, otro de los coordinadores del grupo Callao, señaló que "ya pasó la etapa de resistencia y ahora se reclama la construcción de un espacio alternativo".Luego consideró que "esta crisis de Cambiemos da por tierra la idea de hegemonía política del oficialismo que tenían algunos compañeros y que desde los medios querían imponer".Con respecto al Grupo Callao, Fernández explicó a Télam que "el peronismo tiene que subir al escenario a una nueva dirigencia que no esté tan desgastada por la gestión pública" por lo que este espacio será "un número de gente que se convoca con la idea de hacer propuestas y debatir para buscar conclusiones y salidas alternativas".Entre sus integrantes tiene a los dirigentes justicialistas Marcelo Saín, Cecilia Todesca, Agustín D'Atellis, Ana Castellani, Federico Martelli, Cecilia Mirada, Leandro Busatto, Matias Kulfas y Victoria Tolosa Paz, entre otros.La próxima reunión del grupo Callao será en la ciudad de Rosario, según adelantaron desde el espacio.