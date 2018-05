Macri habló con Rajoy sobre el pedido de asistencia financiera al FMI

Política Rattazzi contó que Macri anticipó a empresarios que el lunes hablará con Trump

El presidente Mauricio Macri habló hoy telefónicamente con su colega del gobierno español, Mariano Rajoy, quien sumó su apoyo de su administración a la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como lo hicieron en los últimos días otros ocho países.La comunicación entre ambos mandatarios fue confirmada apor fuentes oficiales y completó el apoyo brindado por España a la tratativas que Argentina mantiene con el FMI.La charla telefónica entre Macri y Rajoy constituyó un nuevo gesto de sintonía entre los mandatarios que, a principios de abril, se reunieron en Buenos Aires y compartieron actividades con el objetivo de promover inversiones españolas en el país.España fue uno de los países que expresaron apoyo al gobierno argentino tras conocerse esta semana el inicio de las negociaciones con el FMI, como también lo hicieron Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, China, Holanda, México y Francia."Lo que pasó fue una combinación de factores, de cambios en el contexto internacional y de señales que hemos dado en la Argentina que generaron que hoy tengamos un escalón menor de confianza que la que pudimos construir en los primeros dos años y medio", diagnosticó Peña en diálogo con la radioEl ministro coordinador dijo que, ante esa situación que describió, "el Gobierno tomó decisiones" y resaltó: "Hay herramientas, estamos infinitamente mejor que hace dos años y medio. Hemos tomado decisiones, entre ellas la de recurrir al Fondo Monetario no por una situación de crisis, sino justamente para evitarla"."La solución a nuestros problemas depende de los argentinos. Ni el Fondo Monetario va a ser una solución mágica, ni nos va a complicar las cosas, depende de nosotros. Tenemos una oportunidad clara, no estamos lejos de llegar a ese lugar de equilibrio que nos permita salir de la vulnerabilidad que hemos acumulado", agregó el funcionario.Ante la consulta sobre qué condicionamientos impondrá a la Argentina el FMI, Peña negó que el organismo internacional de crédito vaya a definir un diagrama económico para el país."No es que le estamos yendo a pedir un programa económico al Fondo Monetario. Hace un mes, definió que estamos en el rumbo correcto, como también lo han dicho los principales países del mundo. El problema no es el Fondo, es qué vamos a hacer los argentinos para hacer una economía más sólida y seguir creciendo", consideró.Las negociaciones del Gobierno también recibieron el respaldo del presidente de FIAT en Argentina, Cristiano Rattazzi, quien apoyó la decisión de pedir un préstamo preventivo al Fondo y dijo estar "encantado de que el FMI sea el auditor de lo que hace Argentina. Es un buen auditor para el país. Yo lo hubiese hecho antes. Dicen que es impopular, pero tenemos que entender que gastar más de lo que entra crea un problema enorme".Respecto a la reunión de ayer entre empresarios y el presidente en la Quinta de Olivos, sostuvo que vio a Macri "muy tranquilo y decidido a cambiar el país", pero alertó que esa tarea tendrá "zozobras y no será totalmente fácil"."El país tiene que encaminarse a ser un país moderno, serio, normal. En los últimos 85 años Argentina perdió el rumbo y de ahora en adelante tiene que empezar a volver. Va a llevar tiempo", agregó.