Gualeguaychú: hubo acuerdo de aumento salarial del 18 por ciento

En el Salón de la Memoria de la Municipalidad de Gualeguaychú, se realizó el viernes al mediodía la firma de un acuerdo del 18 por ciento de aumento salarial para los trabajadores, retroactivo a marzo de 2018. Esta paritaria establece un once por ciento remunerativo y bonificable con retroactividad a marzo; cuatro por ciento remunerativo y bonificable a partir de junio; y tres por ciento remunerativo y bonificable a partir de agosto. También incluye un mínimo garantizado de 10.500 a partir de marzo de 2018.



En una reunión presidida por el intendente de Gualeguaychú Esteban Martín Piaggio, de la que participaron el secretario de Gobierno; Ignacio Farfán; el secretario de Hacienda, Santiago Irigoyen; el director de Personal, Hernán Ayala; y los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, se firmó el primer acuerdo paritario de 2018 que incluye un aumento total de 18 por ciento para los empleados municipales.



"Nuestro gobierno busca el bienestar de todos los gualeguaychuenses. Por eso valoramos el diálogo que mantenemos con el Sindicato, que nos permitió llegar a un buen acuerdo, beneficiando tanto a los trabajadores como a los vecinos", explicó el intendente Piaggio.



Por su parte, el secretario general del Sindicato, Mario López, expresó su "satisfacción por haber llegado a este acuerdo que es muy importante para la comunidad de Gualeguaychú y los trabajadores".



"Esto demuestra la seriedad y la altura con la que hemos tenido esta negociación en la que logramos arribar a un acuerdo de manera positiva, por lo que esperamos seguir trabajando de esta manera", resaltó.



López también destacó "la difícil situación económica que atraviesa el país, que pone a los trabajadores en un contexto complicado para poder llevar adelante la vida familiar".



Por su parte, el secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, remarcó: "Valoramos el esfuerzo de los trabajadores municipales por lo que tratamos siempre de otorgarles las mejores condiciones salariales, en tanto garanticemos el buen funcionamiento de los servicios públicos y las posibilidades económicas y financieras del Municipio".



El acuerdo se estableció con el compromiso de revisar en la segunda paritaria de septiembre el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC para ajustar, en caso de ser necesario, el incremento de los salarios, con el fin que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.



Cabe recordar que la Municipalidad ha implementado diferentes programas para mejorar la calidad laboral de los trabajadores, como capacitaciones, concursos abiertos y públicos para ocupar cargos, el funcionamiento constante de la junta de calificación y recategorizaciones.



"Nuestro objetivo fundamental es que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, y que su salario no pierda capacidad adquisitiva frente al aumento de la inflación, por eso tal como hicimos en 2016 y 2017, trabajamos para que la Municipalidad pueda brindar servicios públicos de calidad, teniendo estabilidad financiera que no perjudique a los contribuyentes" explicó Piaggio.