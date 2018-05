Los centros de equinoterapia de la provincia impulsan una ley a nivel nacional

"Necesitamos una ley nacional de equinoterapia" es la consigna que desde hace unos días se multiplica en las redes sociales, y tanto las personalidades del espectáculo como gente anónima se sumaron con una foto sosteniendo un cartel en su muro con este pedido.



Se trata de una iniciativa impulsada a nivel país por distintos centros dedicados a esta actividad. Una de sus mentoras fue Elena Cataldi, presidenta y fundadora de El Azul, que desde hace 13 años brinda este servicio en Paraná a pacientes con distintas dolencias, quien manifestó: "En conjunto con centros de todo el país lanzamos esta campaña, pidiendo por una ley nacional de equinoterapia a raíz de una necesidad que tenemos de que esa actividad finalmente se regule, se nomencle y se incluya dentro de las prestaciones médicas obligatorias".



"Hace muchísimos años que se conocen los beneficios, ya hay estudios y artículos científicos que lo demuestran y es lo que estamos necesitando, que esté incluida como una terapia más, siempre y cuando esté realizada por personal idóneo, por profesionales de la salud y la educación del área ecuestre que estén capacitados. De eso se trata la campaña", señaló, invitando a acompañarlos para lograr este fin: "Les pedimos que nos ayuden para que tomen estado parlamentario los proyectos ya presentados en el Senado de la Nación, que se sumen con el hashtag 'Argentina necesita una ley de equinoterapia', para que más personas, más niños, más jóvenes con discapacidad y con diferentes patologías puedan seguir mejorando su calidad de vida, gracias a la cantidad enorme de beneficios que tiene desde las distintas áreas, tales como la motora, la social, la emocional, la del lenguaje, en esta actividad asistida con ese noble animal que es el caballo".



En Entre Ríos es una disciplina que se inició hace más de 20 años y hay asociaciones pioneras que apoyan este movimiento. Una de ellas es La Carmela, de la capital entrerriana. Su presidente, Humberto Basso, contó a UNO: "Se está trabajando para que haya una ley a nivel país, que contemple sobre todo la cobertura de las obras sociales, para que todos puedan tener la posibilidad de acceder a esta terapia".



La experiencia de que numerosas provincias hayan promovido sus normas y luego hayan sido vetadas, motivó también esta movida. Basso recalcó que creen que es factible que pueda aprobarse una ley nacional, no obstante reconoció que se hará muy difícil su reglamentación, ya que son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta: "Además de la cobertura de las obras sociales y lo referido a salud, involucra todo lo que es el cuidado del caballo, están las proteccionistas con el tema de cuáles son las condiciones mínimas y necesarias que debe tener el animal para vivir bien, qué debe comer, todo lo que es la parte médica veterinaria, los espacios con los que debe contar, con qué elementos mínimos se debe trabajar. Es muy amplio", indicó.



"Después hay que ver cuáles son los organismos de gobierno que van a ser los que habiliten y controlen que las instituciones cumplan con los requisitos que establece la ley", indagó.



Si bien mencionó que hay prestadoras de salud que hoy reconocen los tratamientos, en muchos casos los usuarios deben presentar un recurso de amparo para lograrlo.



Por su parte, Marita Schonhals, instructora y secretaria de la Asociación Paranaense de Equinoterapia La Delfina, sostuvo: "Son pocas las obras sociales que reconocen el tratamiento, pero no como equinoterapia, sino como terapia de apoyo, con una contraprestación menor a lo que sería una sesión de equinoterapia".



Asimismo, aclaró: "Las obras sociales nacionales tienen que brindar cobertura por estar adheridas a la Ley nacional de Discapacidad. En el caso del Iosper, que durante mucho tiempo estuvo sin reconocer la equinoterapia, empezó a hacerlo porque le ganábamos todos los recursos de amparo, pero se toman sus tiempos: hay papás que presentaron los papales en diciembre, estamos en mayo y todavía no salió la resolución".

En este marco, lamentó: "Hacen la bicicleta con eso. En nuestro caso nunca dejamos de brindarle la sesión a los pacientes, abonen o no, pero llega un momento en que nuestra situación es desesperante, porque nosotros nos sostenemos con ese ingreso, sin ayuda del Estado, y mantener La Delfina nos cuesta muchísimo". En este sentido, expresó: "Si logramos que salga la ley nacional las obras sociales se van a tener que adaptar". Beneficios Basso comentó que en general "los médicos recomiendan esta terapia y derivan a los pacientes. A nivel país que se está haciendo esta movida porque muchos profesionales de la salud adhieren a la equinoterapia".



Entre sus beneficios, enumeró: "Lo básico en el área física es que favorece la locomoción, la transmisión del calor corporal; los movimientos en 3D hacia arriba hacia atrás y hacia adelante, y hacia un costado y el otro. Pero además de los incontables beneficios físicos, se destacan los psicológicos y los emocionales".



"La equitación como deporte es uno de los más completos, y si podemos volcarlo a la parte de rehabilitación habrá innumerables beneficios. Pueden realizar esta actividad personas que tengan una discapacidad, alguien con ataques de pánico o que está en rehabilitación por adicción a las drogas, por ejemplo". Proyecto en Entre Ríos Marita Schonhals destacó que se difunda a nivel la nacional la necesidad de contar con una ley específica que contemple y regule la actividad, y mencionó que en Entre Ríos presentaron una iniciativa para contar además con una ley provincial. Al respecto, señaló: "Nos sumamos a la movida a nivel nacional, pero estamos luchando para que salga nuestra ley provincial también. El proyecto está presentado en la Cámara de Diputados desde octubre y no alcanzaron a tratarlo el año pasado. Ya tuvimos un par de reuniones y vamos a ver qué pasa en el transcurso de este año. Nos prometieron que le iban a dar curso, pero hasta ahora no nos han llamado".



La instructora mencionó que en Entre Ríos son alrededor de 20 los centros de equinoterapia que están en funcionamiento, algunos con más de 20 años de actividad y otros que se fueron sumando y hace poco que están dando sus primeros pasos. Muchos de ellos son los que se reunieron en María Luisa y Chajarí para elaborar el texto que le entregaron a los legisladores entrerrianos. "Lo armamos con distintos centros de equinoterapia de la provincia, en base a un proyecto de mi esposo, el médico Carlos Suárez. Se le hicieron algunos ajustes y lo entregamos ya con la reglamentación incluida. A lo que se apunta es al beneficio de los pacientes", explicó.



Schonhals resaltó que en la ley que impulsan en Entre Ríos proponen que los controles estén a cargo del Ministerio de Salud y del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). "Queremos que nos monitoreen para verificar si estamos haciendo bien todas las cosas. En la provincia hay muchos centros de equinoterapia y no hay nadie que los controle", comentó.



Hace unos años existía una federación en la provincia que los nucleaba y exigía el cumplimiento de determinados requisitos para que la actividad se desarrollara de manera adecuada. Humberto Basso fue su presidente, y contó que en la actualidad no está vigente, aunque están tratando de reflotarla: "Había muchas instituciones a las que les faltaban papeles y no tenían en regla la personaría jurídica. En su momento se habían incluido dentro de la federación con la promesa de que iban a organizarse, pero nunca lo hicieron y se disolvió por ese motivo", explicó.



Por último, destacó: "Si bien hay algunas que desaparecieron, hay otras nuevas que surgieron y se han sumado. Y somos varias las que venimos trabajando en esto hace años: La Delfina y nosotros en la zona de Paraná Campaña; en Gualeguaychú está El Establo; en Concordia se está trabajando en el municipio, en Villaguay también hay una escuela municipal y está la ONG El Relincho, entre otras".