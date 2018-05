Ingresó al Senado el proyecto de ley para moderar subas tarifarias

Política Cómo fue el voto de los diputados entrerrianos por el proyecto de tarifas

El proyecto de ley impulsado por la oposición para atenuar las subas en las tarifas de los servicios públicos, aprobado en Diputados el miércoles último, ingresó hoy a la Cámara de Senadores y será debatido en comisión a partir de la próxima semana, se informó oficialmente.La iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.Según se decidió, la Comisión de Derechos y Garantías, que encabeza la riojana radical Olga Brizuela y Doria, será la cabecera y ya convocó a un plenario que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de mayo, a las 14.Mientras, Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda están presididas por el oficialismo (el bonaerense Esteban Bullrich encabeza la segunda), Minería está encabezada por Guillermo Pereyra, un sindicalista de origen peronista que ingresó al Senado como parte del Movimiento Popular Neuquino.En Derechos y Garantías tiene seis senadores sobre 17, en Presupuesto siete sobre la misma cantidad y en Minería, sobre 19 integrantes, el macrismo está representado por media docena.Sin embargo, sumando a algunos aliados circunstanciales, Cambiemos podría obtener dictamen en contra del proyecto, aunque una vez en el recinto deberá sumar por lo menos doce senadores más para evitar la aprobación de la iniciativa.El proyecto impulsado por la oposición retrotrae las tarifas a diciembre del 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial.Uno de los puntos centrales del despacho establecía una rebaja del 50 por ciento del IVA, pero esa cláusula se eliminó ante la resistencia de los gobernadores que no querían perder recursos de un tributo clave que es coparticipable entre Nación y provincias; lo que sirvió para retener los votos necesarios para imponer el proyecto en la Cámara baja.La llegada al Senado de la iniciativa que fue respaldada en Diputados por los bloques del Justicialismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, además de las bancadas de la izquierda, generó reacciones en el oficialismo y la oposición.El presidente del bloque de senadores de Cambiemos, el misionero Humberto Schiavoni, aseguró en declaraciones a Télam que el presidente Mauricio Macri no ejerció "presión" sobre los gobernadores peronistas que se entrevistaron con el mandatario ayer en Casa de Gobierno para que los senadores de sus provincias voten en contra del proyecto de moderación de tarifas."No hay presión a los gobernadores. Hay consenso y acuerdos, esa es la manera en que trabaja este Gobierno", aseguró Schiavoni.En tanto, al referirse al proyecto opositor que busca frenar los aumentos tarifarios, Schiavoni -también presidente del Consejo Nacional del PRO- dijo que "el Gobierno no va a renunciar al rumbo económico" y recordó que "el propio Congreso, en el Presupuesto aprobado en diciembre, estableció el monto destinado a subsidios de electricidad, gas y transporte"."Somos absolutamente coherentes con lo que enviamos al Congreso y con la audiencia pública de noviembre", completó el legislador oficialista.En tanto, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, expresó su confianza en que el proyecto que retrotrae las tarifas de servicios públicos "obtendrá dictamen en una o dos semanas", sin modificaciones, con lo cual quedará en condiciones de ser tratado en el recinto."Con el inicio de negociaciones con el FMI, calculo que se va a disparar el tratamiento y que no va a haber dificultades para obtener dictamen en una o dos semanas y poder tratarlo en el recinto, aunque el oficialismo va a tener intención de demorarlo", evaluó Fuentes en declaraciones formuladas a Radio 10.Al mismo tiempo, consideró que el proyecto "saldrá conforme a la media sanción que tiene", en línea con "la dinámica que se dio en la negociación entre el Partido Federal, el Frente Renovador y el Frente para Victoria" en la Cámara de Diputados.