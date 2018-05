Bordet: "Podemos trabajar en conjunto sin renunciar a nuestros posicionamientos"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Independientemente de nuestro posicionamiento y lo de que legítimamente defendemos, nos debemos al conjunto de la ciudadanía. Y si no podemos trabajar en conjunto sin renunciar a nuestro pensamiento político, estamos desviando el rumbo", dijo el gobernador Gustavo Bordet en la ciudad de Victoria donde compartió actividad institucional con el intendente de Cambiemos, Domingo Maiocco y un encuentro con la dirigencia peronista de la ciudad.



El mandatario realizó una intensa actividad en la Ciudad de las Siete Colinas que incluyó la entrega de 1.000 luminarias led a juntas de gobierno y municipios del departamento, y una nueva ambulancia para el hospital Fermín Salaberry, que recorrió junto a las autoridades sanitarias.



Además, inauguró las obras de ampliación y refacción del jardín de nivel inicial Luceritos, en la escuela Nº 25 Fragata Sarmiento, y entregó aportes para diferentes instituciones y juntas de gobierno. Firmó con el presidente municipal el convenio de financiamiento internacional que acordó la provincia para los municipios y entregó el llamado a licitación para los desagües pluviales de Ezpeleta, en el que se invertirán más de 100 millones de pesos entre Nación y provincia.



"Nos toca vivir tiempos que no son sencillos y fáciles. No nos sobra nada y a veces nos falta y trabajamos para controlar nuestras cuentas públicas. Y controlar no significa restringir ni ajustar. Significa no gastar más de lo necesario, tener transparencia en todos los actos de gobierno y esto es algo que venimos haciendo sistemáticamente y es un trabajo que no se ve pero es de todos los días y hay que llevarlo adelante porque entendemos que, más temprano que tarde, se consiguen los resultados", señaló.



"Por eso cuando hay momentos complejos tenemos que poner los mejor de nosotros, no tenemos que lamentarnos, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca porque para eso nos eligió la gente y tenemos que gobernar. Y para hacerlo, hay que salir por toda la provincia, hay que hablar cara a cara con la gente, explicarles que la situación actual se puede revertir si todos trabajamos con unidad de criterio, independientemente del pensamiento político que tenemos".



La importancia de hacer obras



El intendente local Domingo Maiocco consideró que la importancia de la obra radica no solo en el monto, sino en lo que significa para el Tercer Cuartel. "Viene a dar una solución definitiva que nos va a sacar con una calle de hormigón hasta el boulevard con un entubamiento de nueve cuadras por debajo de allí", detalló, y mencionó que con el asfaltado de calles que se hará por la provincia en el marco de la obra y con la parte que compromete hacer el municipio, "el Tercer Cuartel va a ser el primero de mi pueblo con el 100 por ciento de sus calles asfaltadas". El intendente anticipó que el 29 de mayo se estarán abriendo los sobres del llamado a licitación.



Por otra parte, el presidente comunal destacó la firma de la toma de crédito ya que "le va a dar la posibilidad a la ciudad de un reacomodamiento de gran parte del parque de maquinarias que tanto necesita la ciudad y por otro lado, dar la iniciación a la construcción de la Casa de la Mujer y una parte importante de lo que va a ser la nueva terminal de ómnibus".



Finalmente, valoró la posibilidad de contar con una ambulancia de alta complejidad, mencionó la importancia de los jardines maternales para la localidad, y en el marco del convenio Mi Ciudad Led, "y en sintonía con lo que ha hecho Nación y provincia, el municipio también va a hacer un esfuerzo de bajar el impuesto a la tarifa de la luz, esto consiste en 19 por ciento del impuesto municipal", informó.