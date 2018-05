Mondragón anunció su retiro y ya designaron a su reemplazante

El inspector General, Marcelo Rubén Sánchez, asumió este viernes como director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en reemplazo de José Luis Mondragón. El nuevo director fue puesto en funciones por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.La nueva designación responde a la necesidad de posibilitar la movilidad habitual de los cargos y grados del Servicio Penitenciario, de modo de garantizar el progreso y ascenso en la carrera en orden a su necesaria profesionalización."El servicio queda en buenas manos, se provoca una sucesión natural. Estoy muy confiado en que las cosas van a seguir bien para el servicio. Es un trabajo de altísimo riesgo en todo sentido con situaciones traumáticas y algunas satisfacciones también. No queda más que desearle éxitos al sucesor y todo mi agradecimiento al equipo que me acompañó estos años", finalizó Mongragón.Por su parte el flamante director, Rubén Sánchez, señaló: "Se va a continuar con los lineamientos de trabajo que se venían desarrollando hasta aquí, mantenido la política determinada por el Ministerio en cuanto a la parte tratamental de los internos y la política d seguridad que corresponde"."Agradezco la designación que se me honra y los años al director Mondragón en este sentido", finalizó.El inspector General Sánchez es oriundo de Paraná, es abogado y procurador, recibido en la Universidad de Lomas de Zamora. Ingresó en 1988 en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y se desempeñó como segundo al mando desde el 2012.Prestó funciones como jefe de divisiones Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay y como director de las Unidades Penales de Paraná y Gualeguaychú.