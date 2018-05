Mujica sobre pedido al FMI: "A esta película ya la vi muchas veces en Argentina"

El expresidente de Uruguay opinó sobre las tratativas del gobierno de Mauricio Macri con el FMI y repasó la situación de la región.Emocionado al recibir el "honoris causa" de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró que es un reconocimiento también para los que no pueden ir a la universidad.José "Pepe" Mujica dio vueltas a la pregunta sobre las recientes negociaciones que el Gobierno nacional encaró con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argumentó ciertas formalidades diplomáticas y recordó la conocida dependencia del Uruguay con la Argentina., completó el expresidente uruguayo, que vino a Córdoba a recibir el diploma de doctor honoris causa de la UNC.Mujica no tuvo pelos en la lengua al hacer un, luego de un periodo de gobiernos de centroizquierda que dejaron lugar a otra situación en el mapa regional., describió sin bemoles y enfatizó la necesidad de integración. "Para que exista mi patria chica tiene que haber un alero grande", graficó y reiteró la necesidad de conformar una unidad económica y política sólida.Consultado por la situación en Brasil,, dijo y se mostró esperanzado por el futuro del expresidente brasileño. Paso seguido, apuntó contra los sectores conservadores de ese país.Sobre Venezuela fue más evasivo. Apeló a cuestiones estructurales y afirmó que ese país tiene la desgracia de verse afectado por la rentabilidad petrolera. Pero no hizo referencia a su relación con Hugo Chávez ni a la distancia que supo marcar con Nicolás Maduro.Sus palabras estuvieron atravesadas por tres ejes:, a la que calificó como una "nueva religión".Además, tocó dos puntos de agenda: la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana. "No creo que a las mujeres les guste abortar., aseguró, y explicó que en Uruguay primero se intenta "ayudar a la mujer si quiere retroceder".