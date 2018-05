Triaca reconoció habrá que revisar acuerdos salariales por la inflación

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió que "seguramente" se activarán las cláusulas de revisión de los acuerdos paritarios en función de las expectativas de inflación . "Una realidad son las paritarias que van de abril a abril, que dejan afuera la inflación del primer trimestre, y otra historia son las que van de enero a enero. Las cláusulas de revisión dan más certeza", dijo el funcionario.Con esta definición, Triaca reconoció que difícilmente se cumpla la meta inflacionaria del 15% que trazó el Gobierno y que él buscó replicar como pauta salarial de referencia.El ministro describió que ya se cerró el 70% de las paritarias de este año, lo que marca la "vocación negociadora de las partes" y que las cláusulas se incorporan porque es de interés "preservar el poder adquisitivo como motor del crecimiento".Triaca compartió un almuerzo con los empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí descartó que en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda haber exigencias en torno de una mayor flexibilización laboral. "El eje de las conversaciones está en las cuentas públicas, pero eso no significa que no queramos que haya un gran debate sobre cómo resolver el estancamiento del empleo privado, la agremiación, la formalización. No son debates solo legislativos, sino que los tiene que dar la sociedad".Afirmó ante el diarioque "todavía" no pueden evaluar si el cimbronazo de las últimas semanas, que empujó a varias consultoras a recalcular a la baja el crecimiento, impactará en la creación de trabajo. "Salvo en febrero, cuando hubo una leve caída en el empleo público, venimos en un proceso de crecimiento sostenido. La preocupación mayor es bajar la informalidad; que haya más monotributistas y autónomos no es un problema porque están registrados y responden a las nuevas formas de trabajo independiente". Para el ministro el freno al crecimiento no debe ser generalizado porque para los sectores de bienes y servicios, la suba del tipo de cambio "les mejora fuerte la competitividad".Sobre las iniciativas de la reforma laboral ya ingresadas, sostuvo que fueron "por capítulos porque hay temas para los que se consiguieron consenso empresario y sindical" en diciembre, aunque "ahora aparecen algunos especuladores".Los debates que Triaca definió como "ya zanjados" son los relacionados al blanqueo laboral y a la capacitación, y admitió más dificultades en el relacionado al cambio en el cálculo de las indemnizaciones. "El fondo de cese laboral da más previsibilidad al empleador y al trabajador que tiene, en promedio, 36 meses de espera para una indemnización. Es un detalle si se incluye o no el aguinaldo porque hay jurisdicciones que hoy lo computan y otras que no".Afirmó que la clave está en "definir claramente" cuál es el cómputo a seguir. Y admitió que el oficialismo está dispuesto a hacer cambios y escuchar propuestas. "Estamos por la búsqueda de consenso y aceptamos propuestas, pero no hay ninguna"."Los temas más conflictivos, sobre los que hay más que discutir, como reformas de contratos de trabajo y asociación sindical, no se incluyeron por pedido del Presidente, que busca avanzar con consensos".Ratificó que la baja de aportes patronales, que aseguró que ya empezó a regir, va en consonancia con la necesidad de que haya más incorporaciones al trabajo formal, aunque enfatizó que hay necesidad de "hacer más para bajar el costo laboral".Sobre una posible profundización de la conflictividad por una coyuntura económica más incierta, dijo: "Hay mucha radicalización. Muchos que dicen hablar en nombre de los trabajadores, no hicieron nada para sacarlos de la pobreza".