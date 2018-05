La comparación futbolera con la que Duhalde evaluó la situación económica

El expresidente analizó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Estamos como Banfield, en la mitad de la tabla. A veces nos vamos un poco para abajo, Boca nos presta algún jugador y nos vamos un poco para arriba", sostuvo en diálogo con La Red. "Pero tenemos que trabajar juntos, separados nos vamos a la B", afirmó.



Al ser consultado sobre el pedido de asistencia financiera al FMI, Duhalde señaló: "La economía no es un tema que yo domine y por lo tanto no puedo opinar, no sería serio.



Apenas soy perito mercantil y abogado. Además, el acuerdo se está negociando. Aún no se conocen los detalles. Hay que ser prudentes".

El exmandatario se mostró conforme, por otra parte, con la intervención del PJ, que encabeza Luis Barrionuevo, y reclamó la modernización de los partidos políticos.



"Un partido que tiene afiliados de 40 años para arriba es un partido viejo. Hay que hacer padrones digitales. A un chico no se le va a ocurrir nunca ir a un local partidario a llenar una ficha para afiliarse a un partido. Compran autos, casas con el teléfono y no se pueden afiliar a un partido con esa herramienta. Tenemos que dejar de pensar siempre para atrás", explicó.



Consultado sobre el equipo económico de Macri, Duhalde se mostró en "desacuerdo" con la atomización del área y contó, de paso, como llegó Roberto Lavagna al Ministerio de Economía.



"No me parece bien la atomización del área económica, sobre todo cuando el Presidente no es un especialista", recalcó.



Y recordó: "En nuestro caso, a Roberto (Lavagna) me lo recomendó Ruckauf. Y tuvo una actividad extraordinaria.



Se metió enseguida a los gobernadores en el bolsillo, fuimos avanzando y llegamos a fin de año con 3,9% de inflación y superávit gemelos. Pero, más allá de Roberto, fue una tarea de conjunto. Y nunca hay que olvidarse del papel que tuvo Raúl Alfonsín, sin cuyo apoyo nada hubiera sucedido".



Fuente: Cronista.com.