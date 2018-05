Se realizó una jornada de trabajo para definir acciones contra el narcomenudeo

El encuentro realizó en la Escuela de Agentes Pedro F.R Campbell con la presencia de los jefes departamentales de Policía, coordinadores del área de Toxicología, miembros de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval, fiscales de toda la provincia y fiscales federales.



Abrió las exposiciones la ministra de Gobierno, Rosario Romero, e hicieron uso de la palabra el juez Leandro Ríos; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; la fiscal adjunta, Cecilia Goyeneche; la vocal de la Sala Penal, Claudia Mizawak; y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. Moderadas por el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, se abrieron las preguntas a los asistentes de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.



"Tengo la convicción que nosotros vamos a avanzar de una manera dinámica para combatir este delito y que estos espacios de reflexión compartidos en el que nos juntamos los poderes del Estado, son espacios que nos enriquecen para que en la aplicación de la norma tengamos menos dificultad", inició la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, al comenzar el panel.



"Debemos coordinar procedimientos de las distintas fuerzas y hemos tenido las mejores de las predisposiciones de todas áreas. Tengo confianza de que al combatir el delito de narcomenudeo también combatimos otro tipo de delitos", aseguró.



A su turno, el juez Federal, Leandro Ríos, indicó: "Ayer ha entrado en vigencia la norma en la que ya estamos trabajando conjuntamente hace un tiempo, no sólo con las fuerzas policiales de Entre Ríos, sino también con los Fiscales y Jueces provinciales. De lo que se trata es de una reconfiguración".



Finalmente subrayó: "Las puertas del Juzgado Federal están abiertas para toda clase de consulta y vamos a tener que estar muy juntos porque, además, tenemos asimetrías insalvables. Las fuerzas provinciales tienen un código acusatorio y nosotros aún un código mixto. Lo único que pedimos es que siempre tengan en cuenta que detrás de cada kiosco hay una investigación de un gran grado de complejidad, que requiere que estemos en constante diálogo".



El jefe de Policía, Gustavo Maslein, aseguró que la fuerza está preparada: "Venimos hace años trabajando con la policía federal, hemos llevado a cabo muchos procedimientos. Seremos muy cautelosos en los procedimientos, para no entorpecer las investigaciones, también tenemos la ventaja que al venir trabajando tenemos un diálogo. No vamos a tolerar ninguna incongruencia".



Por su parte, la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, señaló aspectos vinculados a la política criminal que se tomaron del Ministerio Público Fiscal en base a esta ley: "En relación a cómo se va a intervenir respecto a la decisión de desfederalización del narcomenudeo, la política criminal definida tiene que ver con perseguir la venta al por menor de estupefacientes. Es decir, todo lo que tiene que ver con tenencia no abarca la política pro activa de esta ley. No vamos a salir a buscar tenedores de droga, sino a los kioscos".



Al respecto, la vocal del STJ, Claudia Mizawak, sostuvo: "Celebramos estos encuentros plurales, con representación de todos los poderes. Siempre creí en la desfederalización porque tenemos tres ventajas superlativas en Entre Ríos. La primera es que transitamos por un sistema acusatorio, tenemos juzgados de garantía en todo el territorio provincia y tenemos una policía sana. La policía de la provincia de Entre Ríos sistémicamente es una policía sana y eficiente, que nos da la oportunidad y tranquilidad ante este enorme desafío", afirmó.



Finalmente, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, remarcó "la necesidad de colaboración" y aseguró que "el objetivo que nos une que es la sociedad".



"La justicia tiene que bregar por recomponer la paz social y tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, fundamentalmente con este flagelo que carcome a nuestra sociedad. Si no logramos aquietar el crecimiento vertiginoso que han tenido en los últimos años habremos perdido la batalla", reflexionó.



Luego de las preguntas abiertas en las que las fuerzas de seguridad pudieron realizar aportes y formular precisiones, se realizó una reunión exclusiva de fiscales de toda la provincia.