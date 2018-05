El IAFAS hará acciones para concientizar sobre la donación de sangre

Foto 1/2 Foto 2/2

El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un acta acuerdo con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), para formar parte de las instituciones amigas del Programa Provincial de Hemoterapia, y sumarse a la difusión y concientización de la donación de sangre.



Bajo el lema Donar Sangre, es Donar Vida, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, y el presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Silvio Vivas, firmaron un acta de compromiso para delinear acciones con respecto al acto voluntario de donación de sangre y médula ósea en la provincia.



De esta manera, el Iafas se incorpora al registro de instituciones y empresas amigas del Programa Provincial de Hemoterapia, con el objeto de contribuir a aumentar la donación de sangre voluntaria y habitual, lo cual incide directamente en la optimización de la seguridad transfusional de la población.



A través de afiches en las agencias del Iafas, de los tickets que se entregan a los usuarios que juegan en las 900 agencias distribuidas en la provincia, y de otras acciones de comunicación, se difundirá el lema de la campaña, pensando no sólo en quienes apuestan en los casinos, sino también en los 1.300 empleados del Instituto.



En este marco, Sonia Velázquez, afirmó: "Es un placer y un honor que me hayan invitado y que estén presentes los equipos para materializar en este evento un acto que significa mucho para el componente salud ? enfermedad de nuestros entrerrianos y también en todo el territorio argentino. Les transmito el agradecimiento especial del señor Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, quien me ha encomendado que salude a los empleados y a quienes han tenido esta idea".



"La instancia de la donación de sangre y de órganos, debe ser un acto no solamente altruista, sino también solidario, y profundamente inclusivo en lo sanitario. En esa sinergia importante, queremos destacar este compromiso mutuo que comenzamos en el día de la fecha. Muchas personas se verán reflejadas y beneficiadas con este convenio", remarcó la titular de la cartera sanitaria.



Por su parte, el presidente del Iafas, Silvio Vivas, manifestó: "Independientemente de los aportes que llevamos adelante tal como la normativa lo indica, venimos trabajando en salud hace mucho tiempo. Tenemos logros que realmente nos inflan el pecho, como por ejemplo ser un Área Cardioasistida; llevar adelante capacitaciones permanentes en reanimación cardiopulmonar (RCP); desarrollar acciones de prevención de adicciones y enfermedades a través de la comunicación y transmisión de la información".



En lo que respecta a la firma del acta acuerdo con el Programa Provincial de Hemoterapia, Vivas afirmó: "Las proyecciones indican que 9 de cada 10 personas vamos a necesitar nosotros o un familiar sangre en algún momento de nuestras vidas; y que si entre el 3 y el 5 por ciento de la población dona sangre al menos dos veces por año, tendríamos cubiertas las necesidades de la población. La verdad es que esto es un motivo importantísimo para que pongamos nuestro granito de arena y toda nuestra vocación de servicio, tanto la de nuestros trabajadores, plasmada aquí con su presencia y que se extiende en los agentes que están en las salas y casinos de toda la provincia, como la de nuestra red de agencieros, que suman 960 en Entre Ríos. Toda esa estructura, de adentro hacia afuera, está a disposición de este plan y vamos a contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance".



Finalmente, el presidente del Iafas reafirmó el compromiso institucional de continuar generando "políticas públicas, en conjunto, que concienticen acerca del bienestar de la población".



Luego de la apertura y firma del convenio, el Programa de Hemoterapia, entregó un certificado de Registro de Instituciones y Empresas Amigas de la Donación de Sangre al Iafas. Después, hubo charlas en el marco de la concientización de la importancia de donar sangre y médula ósea, a cargo de integrantes de la cartera sanitaria. Compromiso para el trabajo conjunto

La coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, señaló: "En principio hay puntos que se van a concretar en forma conjunta, que van a incluir promocionar entre los empleados y entre las agencias a la que IAFAS tiene llegada a través de las boletas de Quini 6" y agregó: "La idea es plantear que la necesidad es constante e incentivar a la gente a donar de forma voluntaria y habitual, y no sólo por reposición".



Por su parte el coordinador de Comunicación y Educación del Cucaier, Pablo Sors, valoró la instancia como "un puntapié inicial para programar acciones ahora y a futuro" ya que reflexionó: "Todas las familias saben lo que significa necesitar donaciones de sangre en algún momento de la vida. La donación de médula está ligada a la de sangre, porque se ingresa a un registro por medio de la extracción de sangre. Para encontrar un donante de médula, la compatibilidad tiene que ser muy exacta. La posibilidad es de una en 80 mil. Han formado los países un banco mundial, y el nuestro participa".



Finalmente el jefe del servicio Médico Laboral del Iafas, Fabián Lossio, consideró esta como una oportunidad "para empezar a concientizar de que hay que ser solidarios no solamente cuando uno tiene un familiar enfermo sino todos los días" y resaltó que con esta acta "ya arrancaríamos con la difusión de que donar sangre, es donar vida".



En el acto también estuvieron presentes por el Ministerio de Salud, el coordinador del Cucaier, Raúl Rodríguez y la coordinadora Técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo. En tanto, por el Iafas, participaron el director Político, Guillermo Dubra; el director de Trabajo, Gabriel Abelendo; el gerente general, Aldo Lettieri; gerentes, subgerentes, coordinadores y empleados de diversas áreas. Términos del acta acuerdo

Todo esto permitirá un doble beneficio para el Iafas y la comunidad:



-Protegen la salud de los trabajadores y amigos, aportando componentes más seguros para el sistema de sangre.



-Ayudan a fomentar la responsabilidad social y ofrecen una oportunidad para ejercerla concretamente.



-Las actitudes solidarias desarrollan motivación en el personal en función de la satisfacción que genera este tipo de compromiso hacia la comunidad a la cual pertenecen.



Con el objeto de formular un programa de trabajo entre las partes, se establece un plazo de 30 días corridos para concretar los lineamientos funcionales de implementación de las actividades correspondientes a la categoría de inscripción.



En ese sentido se establecen tres categorías:



A- Información y promoción de la donación de sangre.



B- Información y promoción de la donación, registro de donantes voluntarios.



C- Información y promoción de la donación de donantes voluntarios, registro de donantes voluntarios y colectas de donaciones voluntarias de sangre.