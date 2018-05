Agroquímicos: Toller instó a "trabajar por un proyecto superador"

Política La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de agroquímicos

La diputada Carmen Toller (PJ-Islas) desalentó "las lecturas dramáticas esgrimidas en Diputados desde el bloque opositor de Cambiemos", ante la caída del proyecto sobre agroquímicos."No es para nada grave, ni pretendemos dejar sin resolver una cuestión muy delicada en la provincia, sostuvo", expresó la legisladora.Y sostuvo: "Ha sido para mí, una vocación en el Departamento Islas el cuidado del medioambiente. He sido pionera en esto, porque es la esencia del Departamento, la naturaleza limpia no contaminada que sirve para garantizar calidad de vida a sus habitantes."Aclaró que no está "asumiendo postura nueva, ni aprovechar una circunstancia. Nosotros tenemos un proyecto que tuvo media sanción en el Senado en el 2015, propusimos tratarlo varias veces, no se pudo"."Creemos que la Ley Melchiori es un instrumento que propone un cambio de paradigma en este tema, prioriza el cuidado de la salud y el medioambiente y da roles para tales fines tanto a la Secretaria de Salud como a Producción", argumentó.La legisladora expuso que "esta producción de hoy no puede atentar contra la vida del hombre. En Islas siempre ha sido vocación defender la casa común, el ambiente. La única riqueza del departamento es la naturaleza incontaminada", por lo cual adelantó que "ahora comenzaremos un nuevo desafío nutriéndolo aquél proyecto con más aportes. No quiero decir que el proyecto sea perfecto, ni pueda sufrir modificaciones. Creo que es un aporte que merece ser analizado".Asimismo, puso de relieve que "esta cámara no va a dejar de tratar de consensuar una ley que tenga como eje al hombre y a futuro plantee una nueva forma de producir", expresó.