Agroquímicos: "El ciudadano va a estar desprotegido", dijo el senador Mattiauda

Nicolás Mattiauda, senador por el departamento Gualeguaychú, dijo, respecto del rechazo del oficialismo en la Cámara de Diputados al Proyecto de Ley de Fitosanitarios que contaba con media sanción del Senado, que "ha sido lamentable el papel que jugaron los diputados del oficialismo en la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente no hemos podido sacar una ley que era muy importante para toda la población de nuestra provincia". Y explicó que "básicamente por el sistema de producción extensivo que tiene Entre Ríos hoy se ve sin una legislación acorde"."La Ley vigente tiene mas de cuarenta años, por lo tanto mucha agua corrió debajo del puente y hubo muchos nuevos productos que mejoraron el trabajo en el campo y que, también, hicieron que disminuyan su peligro para la ciudadanía. Pero necesitamos identificarlos, crear un registro de productores, un registro de aplicadores, crear un registro de comercializadores", argumentó Mattiauda y añadió que "lamentablemente todo esto no fue considerado y este es el resultado cuando las mezquindades no permiten hacer una Ley superadora a la que tenemos"."Me parece bien ir a una producción relacionada a la agroecología pero esto no es posible en el corto plazo porque hay que esperar la reconversión de los productores agropecuarios y porque no es el sistema de producción extensiva que tiene Entre Ríos y el país", analizó el legislador de Cambiemos y agregó que "se instaló una cuestión más relacionada al discurso demagógico por parte de los diputados oficialistas que no tiene nada que ver con la realidad en la cual vive el vecino rural, que está más en relación con los productos químicos, y con el vecino de las ciudades, que tiene más temor a estos productos que para ellos son desconocidos".Por último, Mattiauda destacó "el trabajo de los legisladores de Cambiemos que apoyamos un Proyecto que ayer rechazó el oficialismo pero que fue iniciativa del legislador Mario Torres y de Ángel Giano, que preside el Bloque Frente para la Victoria" y adelantó que "vamos a tener que insistir en avanzar en otro tipo de legislación, un proyecto alternativo pero sin dejar de considerar la necesidad de creación de una nueva herramienta legislativa".