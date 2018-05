"Queremos llegar a toda la cadena del narcotráfico", dijo Bullrich

"Como ministerio hemos tomado la decisión de ir rumbo a la desfederalización de manera ordenada para que todas las provincias se sumen y no sean sólo cinco las que ya están implementando este paradigma", señaló.



La ministra remarcó que "con equipos especiales que formen a las policías, sumado a Ministerios Públicos y la conformación de mesas de articulación que no corten la investigación se podrá avanzar en la lucha contra el narcotráfico".



"Lo más importante es que de cada uno de los bunkers o quioscos que se encuentren debe salir una punta para llegar a los acopiadores, los capitalistas y toda la cadena de actores narcocriminales", consideró.



A su vez, admitió que "la justicia federal no puede hacerse cargo en provincias donde hay tres jueces federales para hacerse cargo de todas las bocas de expendio que puede haber; tiene que tener más cercanía, es una realidad".



Dijo que "es un momento de poner el hombro y no sacarlo porque el narcotráfico mata y genera problemas terribles".



Al referirse a la situación de la narcocriminalidad en Rosario, Bullrich explicó que "estamos más en una tarea de inteligencia criminal e investigación que de saturación con efectivos en las zonas calientes del narcotráfico".



"Queremos saber donde están las cabezas de los que intentan reemplazar el lugar que tenían Los Monos", finalizó.