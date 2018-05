El Senado trataría dentro de tres semanas el proyecto sobre tarifas

Política La oposición dio media sanción al proyecto para retrotraer el aumento de tarifas

Si no median sorpresas de último momento, tras la aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado convocará la semana próxima o la siguiente a más tardar a las comisiones que deberán discutir el proyecto que impulsan el Bloque Justicialista y el Frente Renovador.Fuentes parlamentarias adelantaron a NA que la idea del peronismo es firmar rápidamente el dictamen de la iniciativa para que, transcurridos los siete días reglamentarios, sea sometida a votación en el recinto.Durante su debate en la Cámara de Diputados, las distintas vertientes del peronismo hicieron varias modificaciones al proyecto, las cuales fueron conversadas previamente con el Bloque Justicialista del Senado.Además de la eliminación del artículo que establecía una rebaja del IVA que se cobra sobre las facturas -que apunta a no afectar los fondos provinciales- se establece una línea de corte para los altos consumos.Esas modificaciones fueron conversadas entre los jefes del Bloque Justicialista de diputados Pablo Kosiner y Diego Bossio y su par de senadores, Miguel Pichetto, de modo tal que el peronismo de la Cámara alta pueda sancionar la iniciativa como llegue.El Gobierno apuesta a que el proyecto sea frenado en el Senado, pero hay pocas chances de que eso ocurra dado que el Bloque Justicialista no quiere aparecer tan pegado al oficialismo y que, como señaló Pichetto días atrás, la discusión la abrieron Elisa Carrió y la UCR, que integran la coalición oficialista.