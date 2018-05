Marcos Peña descartó cambios en el Gabinete, habló de las tarifas y del FMI

Conversaciones transparentes

Sin cambios

Vulnerabilidad externa

Mientras una misión de funcionarios argentinos comienza las negociaciones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un auxilio financiero, el jefe de Gabinete Marcos Peña brinda una conferencia de prensa en la Casa Rosada.Las reuniones con el FMI, para solicitar una línea de crédito que que ayude al Gobierno a contener la corrida con el peso, son encabezadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y parte de su equipo económico.Peña se refirió a las supuestas condiciones que el FMI le pondría a la Argentina para otorgarle el préstamo y dijo que eso se va a negociar en persona. "Hay que tener mucho cuidado con los falsos rumores y la información que circula. No ha habido ningún planteo del FMI para poder condicionar o plantear esta posibilidad de tener un crédito. Son conversaciones técnicos que se van a dar con toda la transparencia", indicó."Hace un mes, Lagarde vino acá y dejó un claro respaldo del proceso económico de este gobierno y al rumbo de Macri como presidente. No es cierto que la historia se repita siempre y que estemos condenados a repetir los sucesos. Este gobierno incorporó los aprendizajes de errores que nos llevaron a crisis", agregó.Además, reiteró que van a seguir por el camino del gradualismo, que "se basa en la confianza" de los argentinos y de los capitales externos y agregó que el país "está en perfectas condiciones para superar esta transición política y económica sin traumas".Peña, descartó que haya modificaciones en el Gabinete nacional en momentos en que el equipo económico está en la mira de la sociedad por la inestabilidad cambiaria. En conferencia de prensa ante la consulta sobre algún cambio se limitó a decir: "No".El jefe de Gabinete se refirió a la situación económica mundial. "Tenemos una vulnerabilidad externa, siempre lo hemos dicho. Hay diversos hechos que se han ido acumulando para que hoy tengamos una mayor exigencia por parte de los que nos prestan la plata para este camino de gradualismo", indicó ante la prensa.El jefe de gabinete contó que el ministro de Hacienda fue el primero en hablar con Lagarde y después lo hizo el presidente. La directora del Fondo, Christine Lagarde, se unirá a las negociaciones mañana, finalizado un viaje por Europa.

Aumento de tarifas

Marcos Peña habló sobre las diferencias que hay entre el oficialismo y la oposición sobre el tema de tarifas y afirmó que es muy difícil que no haya conflictividad. "No hay gobierno en el mundo que pueda eliminar la conflictividad en una sociedad. Lo que lo han intentado le ha ido muy mal. Una sociedad es un cuerpo vivo, con opiniones distintas, contradicciones, tensiones", sostuvo.El gobierno tiene que administrarlas, darle un marco de dónde discutir estas situaciones y es lo que está ocurriendo, en el Congreso. La Argentina no entra en crisis ni por un resultado ni por el otro. Lo importante es que vayamos acordando cada vez en más cosas", añadió.