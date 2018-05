Giano cuestionó el rechazo en Diputados a la ley de agroquímicos

Política La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de agroquímicos

"Lo ideal hubiera sido que los diputados trabajen en comisión, que lo discutan y que vuelvan a convocar a todos los actores", sostuvo.El senador Ángel Giano lamentó el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia. "Fue un error de los diputados no tratar la ley. En todo caso, de haber cosas a modificar, debieron modificarlas", consideró el legislador.Giano recordó que se trabajó "bicameralmente" y que durante "casi todo el tiempo" de trabajo legislativo los acompañó quien hoy es secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri"."Entre Ríos es la única provincia que no tiene ley", cuestionó Giano. "Desde principios de los 90, que ingresa el glifosato, han pasado muchos legisladores en ambas cámaras y hasta la fecha no se ha sancionado una ley. Eso es lo lamentable", apuntó."Tenemos una ley vetusta, de la década del 80, la ley de plaguicidas. Con lo cual tenemos una debilidad", afirmó además y remarcó que "si lo que se quería evitar es la contaminación, la enfermedad y la muerte en muchos casos, con este rechazo se logró todo lo contrario. Porque la provincia va a seguir siendo un lugar donde los delincuentes contaminan y el Estado sin capacidad de control".También recordó que se reunió con organizaciones ambientales que "en general coinciden con la filosofía de la ley, que tienen cuestionamientos sobre la distancia, pero que entienden que no era para rechazar la ley". "Creo que se equivocaron los diputados al rechazar el proyecto sin más", criticó.Más adelante, Giano aseguró: "Nosotros también estamos en contra de este sistema de producción y del glifosato, pero no podemos estar en contra la de realidad. Y antes de pasar a una producción orgánica o agroecológica, hay un tiempo que esperar. Ese tiempo necesita de una ley que regule la aplicación de los agroquímicos"."Es más fácil no meterse en este tema, porque evidentemente hay intereses contrapuestos. Pero nosotros no quisimos ser ni demagogos ni hipócritas y nos involucramos en un tema que sabemos es una debilidad de Entre Ríos. Otros tomaron otro camino y ahora lamentablemente estamos peor que antes", se quejó.Consultado si considera que algunos diputados cedieron ante presiones de los sectores que podrían verse perjudicados por esta ley, el presidente del bloque peronista en el Senado respondió: "Creo que, o bien no tomaron la real dimensión del tema, o bien tomaron una postura filosófico-ideológica que yo puedo compartir, pero que no toma en consideración a la realidad. Y en todo caso, tuvieron dos años para participar e intervenir, porque nos estábamos reuniendo bicameralmente", reiteró.Reconoció luego que "algunos articulados, sobre todo el de las distancias, pudo haber sido algo para modificar. No era un proyecto cerrado. Pero nunca nos imaginamos que se iba a rechazar en su totalidad"."Es una lástima, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila porque quisimos cubrir este vacío legal. Sabemos que en esto hay intereses contrapuestos y es muy difícil dejar conformes a todos, pero la prioridad es la salud, el medio ambiente. Y eso está en el proyecto de ley", afirmó.Respecto a qué va a pasar a partir de ahora con este tema, Giano señaló: "No lo sé. Nosotros ya hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Ahora dependerá de lo que haga Diputados, que tiene una nueva oportunidad de acercar a las partes, de convocar tanto a las instituciones del agro como a los defensores del ambiente. Esperemos que lo hagan", finalizó. (APF)