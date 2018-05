Garay: "Hay que buscar un precio de consenso" para el boleto del colectivo

Este miércoles se realizó una nueva reunión de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná para seguir analizando el aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros.Del encuentro participó el Secretario de Servicios Públicos y presidente del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano (Situ), Ricardo Frank, quien informó sobre los fundamentos del proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, que propone elevar el valor del boleto general a 13,50, contemplando un ajuste de dicho importe del 10 por ciento, desde el 1º de julio venidero.De la reunión también participó el Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Garay, quien calificó el encuentro de "muy positivo".Sobre lo acontecido, Garay dijo aque Frank "defendió la postura del Ejecutivo, e intentó aclarar de dónde sacan los costos porque los técnicos que contrataron, contadores especialistas en costos, no pudieron sacar una tarifa plana, un precio un costo, y hoy salió el número de 17,20 pesos aproximadamente y que en realidad los 13,50 pesos que propone el Ejecutivo es una tarifa política, ya que, de alguna manera hacen una quita. Nosotros no estamos de acuerdo, pero de todas maneras quedamos en seguir conversando".El Defensor del Pueblo expresó que si las empresas que prestan el servicio piden un 23,58 por ciento de aumento, "la suba en porcentaje no puede exceder ese monto. Según nuestros cálculos, eso daría un costo total de la tarifa plana de 10,80, algo más coherente teniendo en cuenta el proceso inflacionario y de acuerdo a los aumentos salariales que se han dado".Para Garay un boleto a 13,50 pesos "es un monto excesivo", que "excede el 55 por ciento de aumento y si se suma ese 10 por ciento que pretende la comuna por los trabajadores de UTA, supera el 60 por ciento, algo que afectaría mucho al bolsillo del usuario".Es por ello que entiende que el tema "tiene que seguir conversándose, buscar un precio de consenso dentro de la comisión y que los concejales puedan aprobar algo que sea pagable para los trabajadores".El próximo jueves 17 "los técnicos van a tener que explicar cómo sacaron esos costos", agregó Garay, aunque aclaró que "la última palabra la tienen los concejales con su voto".Finalmente, remarcó que desde la Defensoría se insiste con que el servicio debe mejorar "y es algo que se debe discutir incluso antes del aumento del boleto. Hablar de un boleto de 13,50 es impagable para un sector de la sociedad, por eso creemos que tiene que haber un precio más político y hacerlo de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios paranaenses".