Bordet articula acciones "para mitigar los efectos de este evento climático"

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con responsables de Vialidad Provincial y Defensa Civil atento a las consecuencias que acarrean las inclemencias climáticas en el territorio entrerriano.el mandatario provincial al tiempo que valoró: "Si bien la lluvia fue persistente, no fue caudalosa en su volumen, lo que hizo que tengamos inconvenientes, pero afortunadamente no existen personas evacuadas o en riesgo de perder sus pertenencias"."Se evalúan las condiciones socio-sanitarias de las poblaciones en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta que comienzan los primeros descensos de temperatura y los chicos pueden contraer enfermedades respiratorias; se evalúa además, la asistencia alimentaria para casos puntuales por eventuales daños que se produzcan", agregó.Bordet dijo que "no hay viviendas anegadas" y según sostuvo: "Es positivo que en esta fecha no haya ni cosecha ni siembra" lo que agravaría la situación productiva. "Estamos atentos a cada una de las cadenas de valor", acotó.El mandatario provincial reconoció que "hay dificultades en el acceso a escuelas rurales y centros de salud", pero destacó el trabajo de agentes sanitarios y docentes rurales "que siguen concurriendo a sus lugares de trabajo a pesar de las adversidades climáticas".