La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de agroquímicos

Un total de 28 diputados rechazaron la propuesta y 5 legisladores votaron para que se lo derive a la Comisión de Tierras.



La iniciativa, que llegaba al recinto con una gran polémica previa, fue rechazada con el voto mayoritario del justicialismo y aliados con el acompañamiento de otros legisladores (como Ricardo Troncoso y Alberto Rotman, de Cambiemos), indica APF.



La discusión fue seguida desde las gradas por las organizaciones ambientales y sociales que se oponían al proyecto. Conformidad desde las organizaciones ambientales El bioquímico Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná, mostró a Elonce TV su alegría por el rechazo de la iniciativa. "Este proyecto había llegado con aprobación del Senado, sobre el uso de agrotóxicos en las producciones agrícolas. Trabajamos fuertemente con la idea de que era necesario revisar lo que se había aprobado, porque daba una laxitud de uso, que según entendíamos, debía dar para una mirada nueva", aseveró.



Recordó que incluso, ya en Senadores, y al igual que ocurrió este martes en Diputados, "hubo discrepancias, al punto tal que ya no se votó haciendo caso disciplinado a una decisión política de bloque". En el caso de Diputados "el bloque completo del Frente para la Victoria rechazó el proyecto. En el bloque de Cambiemos hubo legisladores que votaron en disidencia con la mayoría de ese bloque y desde el bloque del Peronismo Federal también se votó en contra de lo aprobado en Senadores", rememoró.



"Este proyecto ha sido archivado, pero no es que ahora se pasa a foja cero, ya que hay una discusión instalada en la sociedad entrerriana y en los cuerpos legislativos en donde se plantea la necesidad de generar una normativa legal para la transición de ese modelo que hoy usa venenos a un modelo sin uso de venenos. En esa transición habrá que hacer las regulaciones necesarias para plantear una forma de legalizar este proceso y generar un proyecto de agroecología para un futuro de no más de tres o cuatro años, en una manera de producir granos, sin enfermar ni matar", destacó. El debate en Diputados

Sergio Kneeteman y José Artusi acusaron a los legisladores oficialistas de actuar con demagogia sobre la cuestión. Mientras, el diputado Daniel Koch afirmó que habían trabajado durante dos años en favor de un proyecto que "se quiso sacar de prepo" y se quejó de que el debate no continúe en comisión para "no arrancar de cero".



Antes, el justicialista Gustavo Guzman aseveró que el proyecto del Senado "empeora la legislación vigente". Y además, puntualizó que el modo de producción "nos está envenenando a todos".



Myriam Lambert (PJ), aseveró que la legislación actual es "deficiente" y recordó los 200 alumnos fumigados en Colón "sobre los cuales aún la justicia no dio respuesta", al tiempo que reclamó "impulsar un proyecto de agricultura ecológica".



Gabriela Lena, aseguró que el proyecto que finalmente se rechazó era "el resultado de un trabajo de 17 meses, con las opiniones de la sociedad civil, de autoridades públicas y dos audiencias públicas", al tiempo que manifestó su "tristeza" porque el Gobernador Gustavo Bordet "no maneja nada", dado que "sus propios funcionarios participaron" de la iniciativa frustrada.



"Basta es basta y los agrotóxicos matan", sentenció Alejandro Bahler, quien puntualizó, según indica APF: "No quiero ser responsable de que muera un niño por mi culpa. Si voto este proyecto, me sentiré en el fondo un asesino".



En tanto, el diputado justicialista Pedro Báez utilizó parte de su alocución para defender la postura que tuvo en el Senado el representante de Concordia, Ángel Giano, uno de los impulsores del proyecto. Báez aseveró que Giano "se puede equivocar pero no es posible pensar que esté influenciado por el lobby sojero".



Antes del debate, la Cámara hizo un homenaje a la Banda de Policía. Además, aprobó una serie de iniciativas, entre las que se destaca la sanción definitiva del proyecto de ley de Responsabilidad Social, generada por el Consejo de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.