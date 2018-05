La lista "Renovación Joven" podrá participar de las elecciones de UPCN

El 31 de mayo se realizarán las elecciones en UPCN. Ese día, dirimirán fuerzas en las urnas el actual titular, José Ángel Allende, y Luis Cufi Mariani, que encabeza la lista "Renovación Joven".



En diálogo con Elonce TV, Mariani indicó que "hicimos presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación por la documentación que tenemos por todas las actas e irregularidades que ha cometido la junta electoral provincial de UPCN. Pedimos o que se pare el proceso electoral o que se intervenga la seccional".



En ese sentido, dijo que "el 4 de abril hicimos la presentación de nuestra lista con toda la documentación correspondiente. El 6 se tenía que oficializar pero la Junta Electoral emitió una resolución en donde nos impugnaban la lista, ya que decían que yo no podía ser candidato a secretario general porque no soy empleado público. También manifestaban que quien me acompaña no podía estar en la lista por ser jubilada. Dijeron que nuestros avales no servían".



"Todo eso se vio reflejado en las dos cartas documentos que nos mandaron de la Junta Electoral Nacional, en donde indicaban que le dieron un revés al secretario Allende. Allí se expresaba que sí puedo ser candidato, que estoy apto, que soy empleado público. También manifestaron que la señora Almada puede integrar la comisión directiva y que los avales están bien. Lo único que tenemos que cambiar era que algunos tenían doble afiliación, algo que no es una falta grave", relató.



Asimismo, señaló que "pasaron 35 días y José Ángel Allende hizo un circo oficializando su lista cuando debería haberla hecho el 6 de abril. Pero como tenían tanto miedo a la urna y a no dejarnos participar nos impugnaron de esa manera y nosotros recibimos las cartas documento de nación que dicen que sí podemos participar. Hace 30 años no hay elecciones en UPCN porque no deja presentar a nadie".



Y agregó: "Ahora nos quedaron solo 20 días para poder hacer campaña en el interior de la provincia. Fue una estrategia para dilatar todo esto".



Además, contó que "estuvimos mucho tiempo pidiendo documentación de la lista oficial pero no la pudimos obtener porque la negaron. Así como nos impugnaron a nosotros, teníamos el derecho de ver si podíamos impugnarlos a ellos por tantas falencias que hay dentro del sindicato. En su lista oficial pone su esposa, su hija, han puesto parientes, es una dinastía para quedarse 100 años en el poder. Hicieron un techo y basta de esto. El afiliado le iba a pegar una cachetada en las urnas, por eso no dejan participar en las elecciones, no es democrático". Elonce.com