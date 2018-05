Retirarán la reducción del IVA del proyecto para limitar subas de tarifas

Política La oposición tendría los votos para aprobar el límite a las subas de tarifas

El presidente del interbloque Argentina Federal (Justicialismo), Pablo Kosiner, confirmó que retirarán del proyecto opositor de "Emergencia Tarifaria", que buscarán debatir el próximo miércoles en Diputados, los artículos referidos a la disminución del 50% en el cobro del IVA en las facturas de servicios públicos.Ese ítem había generado fuertes criticas por parte del Gobierno nacional y también había sido objetado por algunos gobernadores peronistas, representados en el propio interbloque Argentina Federal."Hemos tomado la decisión de no avanzar en el IVA, por lo tanto eso ya queda fuera de discusión", remarcó el diputado peronista en declaraciones periodísticas.El legislador salteño agregó: "No tenemos problema en sacar lo del IVA. No planteamos un congelamiento de tarifas; nos parece lógico que si la tasa de inflación va a estar cerca del 20 por ciento, el aumento de tarifas de este año no sea tres o cuatro veces más alto".Por último, pidió "que el Gobierno haga una propuesta alternativa", al advertir que "s ino parece que los irracionales" son los bloques opositores.Esa posibilidad fue descartada por Cambiemos al término de la reunión de esta tarde en la Casa Rosada entre los principales referentes de la coalición gobernante."Ratificamos los tres partidos (UCR, CC y PRO) que estamos muy unidos para rechazar el proyecto de la oposición. Tiene un costo de más de 200.000 millones de pesos, y le va a provocar perjuicio al país", expresó el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo (UCR).Y enfatizó que "el Congreso no tiene por qué tratar el tema de las tarifas".La ratificación de la posibilidad de realizar cambios al proyecto opositor llegó en la misma jornada en que los cuatro diputados del peronismo cordobés anticiparon que votarán el proyecto con "libertad de conciencia" en relación a la postura del gobernador provincial, Juan Schiaretti.Desde el bloque que preside Martín Llaylora, solicitaron al mandatario cordobés "libertad de acción" para la sesión prevista el miércoles, en la que se considerará el proyecto opositor sobre tarifas, a los efectos de "actuar responsablemente frente a esta nueva situación".Así como el posicionamiento de los cordobeses generó optimsimo en los bloques opositores que impulsan el proyecto de "emergencia tarifaria", las declaraciones del gobernador chaqueño, Domingo Peppo, les trasladaron preocupación.El mandatario chaqueño criticó hoy la posibilidad de que desde el Congreso nacional se fijen pautas sobre las tarifas de servicios públicos, al señalar que se trata de "una atribución exclusiva del Ejecutivo provincial", y que cualquier modificación del esquema tarifario podría causar "un perjuicio enorme" a su distrito.En el mismo sentido ya se habían expresado el entrerriano Gustavo Bordet, el misionero Hugo Passalacqua y el neuquino Omar Gutiérrez, entre otros.Para medir el escenario de cara a la sesión pedida para el miércoles, el bloque Justicialista, principal sostén de Argentina Federal, mantendrá mañana a la tarde una reunión en la que quedarían más claras las posturas de cada uno de sus miembros y de sus socios de interbloque.