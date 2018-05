Alfonsín: "No es lo mismo manejar un gobierno que una empresa"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo que no cree que "bajar los salarios sea la manera de solucionar los problemas que nosotros tenemos con la inflación, porque vamos a terminar complicando muchísimo la economía reprimiendo tanto el mercado interno", opinó.



En este sentido, aseguró: "Creo que en el fondo hay una especulación con las relaciones de fuerza. Es más fácil pedirle un sacrificio al trabajador que a los empresarios de grupos económicos, que tal vez tengan más poder de fuego. Esta no es la visión que tiene la mayoría de la sociedad".



En diálogo con En Tiempo Real, también opinó en relación a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos impuestos por el Gobierno nacional: "Llegamos a este punto por una medida equivocada, ahora se estarán dando cuenta en el Gobierno que no es lo mismo manejar un gobierno que una empresa, que es infinitamente más fácil".



"El erros es haber creído que a los seis meses de haber asumido en la gestión iban a llover inversiones, iba a bajar la inflación, se iba a recuperar los niveles de recaudación y la economía y se iba a vivir un clima de euforia económica en el que estas medidas iban a afectar menos a los presupuestos domiciliarios y a las pymes. Suponer eso era una ingenuidad y la UCR le debería haber advertido", sostuvo.



Por otro lado, Alfonsín aclaró que si bien continúa en Cambiemos, criticó a la UCR por su rol dentro de ese espacio. "Hoy solo gobierna el PRO. Lamentablemente la Unión Cívica Radical creyó que la mejor manera de colaborar era decir a todo que sí, y ha renunciado a influir en las decisiones".



"Los problemas se van a generar si los otros partidos no opinan. A mí me llama la atención que el presidente de mi partido dice que se necesita menos del radicalismo. Yo creo que se necesita mucho más radicalismo, así se evitarían más errores", concluyó el radical.