Esmeralda Mitre contó qué le dijo Cohen Sabban tras tocarle "un pecho"

"Quedate tranquila que no te voy a garchar", le dijo el dirigente comunitario a Mitre, según contó la actriz al hablar del episodio ocurrido durante un encuentro a solas en su casa de Barrio Parque.



La situación tuvo lugar poco después de haber visitado en abril pasado la sede de la entidad para pedir disculpas por sus declaraciones sobre el Holocausto, y tras su denuncia la DAIA le pidió la renuncia a Cohen Sabban.



"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo ´te tenés que ir´ y me dice ´no, por favor, por favor´, y se pone nervioso. Entra como en una crisis", relató Mitre.



La actriz continuó: "Me dice que primero tengo que ir al Museo del Holocausto y me dijo que no podía ir sola sino que tenía que ir con ellos y que íbamos a ir con prensa".



"Le pregunté cuanto costaba el viaje y me dice 80 mil dólares. Le dije que no los tenía porque me acabo de separar y tengo que comprarle la parte a mi ex marido. Cuando le dije que no tenía dinero me dijo que lo podía pagar en cuotas", expresó Mitre.



En declaraciones a radio Mitre, aseguró que Cohen Sabban en ese momento le "tocó un pecho" y le quiso "dar un beso en la boca".



"La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice ´quedate tranquila que no te voy a garchar´. Una situación muy desagradable", enfatizó la actriz.



También se refirió a los diálogos que tuvo luego con su abogado: "Cuando le consulto a Ricardo Gil Lavedra porque tengo miedo al escrache en el teatro, él me contestó que si no relataba ese delito era un acto de impunidad. Por eso lo hice".



"Cuando se enteran que Gil Lavedra es mi abogado le piden una reunión y él los recibe con todas las pruebas de WhatsApp mía y todos los audios", señaló Mitre respecto al ex diputado radical.



Este sábado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas le pidió la renuncia a Cohen Sabban tras conocer el incidente con la actriz y en su lugar quedó el vicepresidente primero, Alberto Indij.



Este lunes, Indij aseguró que "no hubo pedido" de dinero, por parte del ex presidente y dijo que una actitud de ese tipo no se correspondería con ningún dirigente de la institución.



"No hubo pedido de plata de ninguna manera. No hubo una exigencia de absolutamente nada, porque ésa no es la conducta de ninguno de los dirigentes", manifestó el nuevo titular de la entidad.



En declaraciones a Radio 10, Indij expresó: "Ella dice que hubo un tema de dinero y que se sintió acosada; lo demás, lo dejamos porque responde a la intimidad de dos personas adultas y se deberá esclarecer. Ahora, lo primero no ocurrió de esa manera, es algo que Esmeralda Mitre percibió".



La semana pasada, la actriz denunció públicamente que había vivido "una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente", pero sin dar detalles del suceso.



En abril pasado, Mitre brindó una entrevista en la que intentó aclarar una polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar y afirmó que "es como pasó con el Holocausto", cuando "dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos".



Tras el repudio que despertaron sus dichos, Mitre concurrió a la sede de la DAIA para reunirse con sus autoridades y a la salida manifestó: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó (durante el Holocausto)".



Ese día, Cohen Sabban sostuvo que fue "una reunión muy dura" y que la actriz pidió perdón y que "se largó a llorar", pero aclaró que la DAIA no puede "otorgar perdón por aquellos que fueron masacrados en la época del Holocausto".



Sobre ese encuentro en la DAIA, Mitre explicó: "Les dije que me arrepentía y pedía perdón, que no sólo me retractaba. Estaba en una situación de vulnerabilidad como jamás estuve".



"Me llevan a una sala de reuniones donde el presidente de la DAIA me da como una palmada y me dice que me quede tranquila que me va a convertir en una heroína de esta situación. Le dice a todas las personas que estaban en la sala de reuniones que por favor se retiren y me dice que prefiere que sea en mi casa, para que no haya extraños", agregó la actriz.