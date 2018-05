La oposición tendría los votos para aprobar el límite a las subas de tarifas

Economía Esperan que sea multitudinaria la marcha del miércoles contra la suba de tarifas

Política Intentarán aprobar el miércoles el proyecto para moderar subas de tarifas

Política Macri se reunió con la Mesa Nacional de Cambiemos y ratificó rumbo económico

Todo indica que la oposición logrará reunir mañana la mayoría para darle media sanción en Diputados al proyecto que pone límites a los aumentos de tarifas.En la Casa Rosada, y también en el Congreso, el oficialismo se mostraba resignado al avance del proyecto opositor, pergeñado por el peronismo federal y el massismo y que contará con el apoyo del Frente para la Victoria y otras bancadas más chicas."Acá ya no hay nada que hacer", admitió un referente parlamentario de Cambiemos. Ya la semana pasada el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, y el titular del interbloque, el radical Mario Negri, avisaron en la reunión de Gabinete al Presidente de que no podrían frenarlo.Según el diario, en la Rosada se ilusionaban con declaraciones de gobernadores peronistas -en especial el cordobés Juan Schiaretti- de que el Congreso no debía legislar sobre tarifas. Pero hay una lógica distinta en el Parlamento y un dato fue la "libertad de acción" que pidieron los diputados cordobeses que integran Argentina Federal (el peronismo no K).Habría 136 diputados sentados en sus bancas y, se supone, prestos a levantar la mano para aprobar la iniciativa que retrotrae tarifas al 1 de noviembre de 2017 y las actualiza según los índices de variación salarial (para hogares) y de precios mayoristas (para pequeñas y medianas empresas).Financiamiento Productivo es pedida hace rato por Mauricio Macri, además de contar con apoyo opositor, y ya van tres semanas que se posterga su tratamiento a causa de la batalla por las tarifas en el recinto.