La Cámara de la Construcción destacó el plan de viviendas provincial

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, celebró la decisión del gobernador Gustavo Bordet de poner en marcha un programa de viviendas sociales con fondos provinciales que dinamizará el sector en Entre Ríos además de brindar soluciones habitacionales.



No obstante, manifestó su preocupación por los recortes en obra pública anunciados por el gobierno nacional.



A poco de comenzar a desarrollarse en Paraná la 133º reunión del Consejo Federal de la entidad el empresario compartió una cena con el mandatario entrerriano; el ministro de Economía, Hugo Ballay, y empresarios del sector de la construcción de todo el país.



En ese marco, Weiss manifestó su preocupación por el anuncio del gobierno nacional de recortar 30.000 millones de pesos de obra pública para reducir el déficit fiscal luego de la corrida cambiaria de los últimos días. "Vamos a solicitar un encuentro con el gobierno para que expliquen si se refieren a obras públicas en curso, que no se van a firmar contratos o que no se van a licitar".



Para este año, el sector tenía prevista una proyección original de crecimiento "de entre el 6% y el 8% traccionados por la obra pública y privada y con la expectativa de que tome más impulso con los préstamos hipotecarios orientados a la clase media". En 2017 fue del 12%.



El dirigente de la construcción consideró "muy positivo" que "el Consejo Federal, que es la unión de las Cámaras de todo el país con la central, se reúna en Paraná, capital de Entre Ríos, que es sin dudas una de las provincias más pujantes. En este sentido, celebramos lo que ocurre en Entre Ríos y también en otras provincias de que se pueda dinamizar mucho la vivienda social con un programa provincial, que ya sabemos es muy necesaria para muchos sectores. Así que en ese sentido, felicitamos al gobernador y a la provincia que puedan hacer estas licitaciones".



Estrategias comunes

En la oportunidad, Bordet destacó la importancia de "seguir articulando estrategias comunes con la Cámara de la Construcción" e hizo notar que "en la provincia venimos dándole un impulso muy fuerte a todo lo que tiene que ver con políticas de viviendas, con obra pública, cumpliendo con nuestros presupuestos".



En ese sentido, agregó que "la Cámara de la Construcción juega un rol preponderante desde lo público, pero también en el sector privado en lo que es desarrollo y generación de empleo, ya que es un sector que dinamiza el empleo y las economías locales".



Al respecto, apuntó que en lo que hace a "la construcción de viviendas, en la provincia lanzamos un programa por el cual ya están licitadas 500 viviendas con fondos propios y ahora hemos lanzado una segunda etapa de 500 viviendas más, en proceso de adjudicación y comenzando algunas".



"Esto es un esfuerzo que hacemos con nuestros recursos provinciales porque entendemos que hay que cubrir, primero, una gran necesidad que tiene sectores de nuestra población que vienen postergando el sueño de su techo propio; y por otro lado, la posibilidad de generar empleo en todo el territorio de la provincia porque aquí hemos licitado viviendas en municipios grandes, pero también en juntas de gobierno muy pequeñas con lo cual están perfectamente distribuidas en el territorio", acotó.



Asimismo, mencionó que "estamos cumpliendo tal cual lo previsto nuestro presupuesto de obras públicas y lo vamos a ejecutar en un 100 por ciento este año".