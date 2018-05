Este martes sigue el debate por el aborto en Diputados

Como todos los martes y jueves, la ronda de discursos en el marco del plenario de comisiones en el anexo de la Cámara baja comenzará luego de las 9:00 y concluirá cerca de las 18:00.La nómina de oradores del sector que impulsa la despenalización tendrá como protagonistas, entre otros, a la ex legisladora porteña y titular del INADI María José Lubertino, el médico genetista Víctor Penchazadeh y la ex titular del Consejo Nacional de Mujeres y profesora universitaria Mariana Gras.También están confirmados la ex funcionaria del Gobierno bonaerense Marisa Matia, la militante feminista y kirchnerista Candela García (Nuevo Encuentro), la militante secundaria Laura Hernández Arregui, la médica Estefanía Cioffi (Red de Profesionales de la Salud por el derecho a Decidir), la comunicadora y becaria del CONICET Romina Antonelli, la referente sindical Débora Ferrante (SATSAID), la socióloga Verónica Giménez Bellveau, la abogada Gabriela Vásquez, la trabajadora social Daniela Dosso, la filósofa Laura Belli, y la abogada Marisa Herrera.El jueves pasado, la mayor atención se la llevó el discurso de la actriz y comediante Florencia de la V , quien relató en primera persona su dolor por la pérdida de su madre producto de un aborto clandestino, y se expresó a favor de la legalización de la interrupción voluntaria de embarazos.En una intervención que tuvo una alta carga emocional, la vedette dijo que desde que se enteró del motivo real del fallecimiento de su madre estuvo buscando en su mente "la cara del femicida" que la asesinó."Hoy sé quién mató a mi madre. El femicida de mi madre es el Estado", sentenció Florencia Trinidad, que dijo que su mayor anhelo es que la muerte de su progenitora no haya sido "en vano".