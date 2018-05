Intentarán aprobar el miércoles el proyecto para moderar subas de tarifas

Diputados del Bloque Justicialista y del Frente Renovador intentarán el miércoles aprobar el proyecto que intenta limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos en una sesión especial.



Ante el avance de la oposición en el Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya advirtió días atrás que si la oposición convierte en ley la iniciativa, el proyecto "terminará siendo vetado" por el Poder Ejecutivo.



"El dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales; una gran irresponsabilidad. Y si sale así, terminará siendo vetado", anticipó el funcionario nacional.



El jefe de ministros indicó: "No queremos que haya espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro la posibilidad de desarrollo que necesitamos los argentinos".



En esa línea, el interbloque de diputados de Cambiemos advirtió que la iniciativa del peronismo tendría un costo fiscal de casi 23.000 millones de pesos.



La sesión fue convocada para las 12:00 mediante un escrito firmado por los jefes del Frente Renovador, Graciela Camaño, y de Argentina Federal (Justicialista), Pablo Kosiner; los massistas Felipe Solá, Marco Lavagna, Alejandro Grandinetti y Marcela Passo; los justicialistas Diego Bossio, Pablo Yedlin y Sergio Ziliotto, y Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita.



El proyecto plantea retrotraer los valores a noviembre de 2017 y establecer que los aumentos no superen el índice de variación salarial para consumidores residenciales y, para las pymes, que no sean superiores al aumento de precios mayoristas.

También pretende una baja del 50% del IVA que se cobra en las factura.



En ese escenario, el comportamiento de los diputados que responden a los gobernadores peronistas Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Gustavo Bordet y Juan Manzur y al misionero Hugo Passalacqua será fundamental para conseguir el quórum necesario para aprobar el proyecto.