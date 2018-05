La Ley de Agroquímicos se tratará el martes en la Cámara de Diputados

La sesión está convocada para este martes a las 18. Se tratará la polémica Ley de Agroquímicos, que tiene media sanción del Senado. El bloque peronista ya adelantó su rechazo. Esta postura recibió críticas de la oposición y del sector agropecuario.El presidente del bloque justicialista, Juan Reynaldo Navarro había pedido, en la última sesión, el "tratamiento preferencial para la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión" del proyecto que "tiene por objeto la protección de la salud humana, los recursos naturales, el ambiente y la producción agropecuaria mediante el uso adecuado, racional, responsable y correcto de productos fitosanitarios".En diálogo con, Navarro adelantó que su bancada rechazará la polémica iniciativa que recibió objeciones de organizaciones ambientalistas. "Tal como lo adelantó Urribarri, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto y en las comisiones donde se está estudiando, la de Tierras y la de Salud, se emitirá un dictamen de rechazo", señaló.También dijo que se avanzará en la elaboración de una nueva iniciativa que aborde la temática.El autor de la iniciativa, el senador villaguayense Mario Torres, consideró "oportunista" la posición de los diputados del PJ, y defendió su proyecto: "Para nosotros es una herramienta para mejorar las condiciones, porque los resultados de la ley que hoy está en vigencia están a la vista. El sistema actual no se ha podido controlar porque prácticamente no hay estructura", dijo y agregó: "Esta ley que trabajamos, justamente da mucha fuerza a los controles de distintos tipos, desde un fondo para tener una estructura confiable y apropiada, hasta controles tecnológicos".También la presidenta del bloque "UCR en Cambiemos", Gabriela Lena, salió a cuestionar a los diputados peronistas que adelantaron que no votarán el proyecto que regula los agroquímicos, que ya tiene media sanción del Senado. "Es mucho más fácil salir a hablar para la tribuna que sentarse a trabajar en algo", dijo y cuestionó la "la falta de compromiso".Esta semana se sumó a las críticas el sector agropecuario, a través de un comunicado de la Mesa de Enlace que apuntó directamente a la figura del presidente de la Cámara Sergio Urribarri. "Nuestro sector es expuesto a una clara persecución, por sectores que intentan hacernos responsables por muchos problemas de salud, que en la realidad no están comprobados que sean consecuencia de la aplicación de agroquímicos, como tan livianamente se nos acusa", sostuvo.