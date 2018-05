Denuncian que se autoriza salida de comestibles sin autorización del SENASA

¿Qué significa esto?

Una autorización firmada por el director de Fiscalización provincial permitió a una empresa de alimentos congelados sacar su producto de Entre Ríos sin permiso sanitario, que sólo otorga el organismo nacional. En consecuencia, no se controló si lo que salió era apto para el consumo.Con membrete del Gobierno de Entre Ríos y fechado en Paraná el 4 de abril, el texto es escueto pero claro: "Por medio de la presente en mi carácter de Director General de Fiscalización autorizo al tránsito provincial de manera provisoria por el término de 30 días desde la fecha del presente hasta que finalice el trámite de habilitación por ante SENASA. Sirva la presente constancia de autorización temporaria y excepcional".Al final está la firma y el sello de Félix Esquivel, el responsable de la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, perteneciente a la Secretaría de Producción, a cargo de Álvaro Gabás.Que una dirección gubernamental le permitió a una empresa de alimentos congelados a sacar de la provincia su producto sin tener los permisos sanitarios que otorga el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), por lo tanto nadie controló si esos alimentos estaban aptos o no para el consumo humano, publicóSegún la legislación nacional, ninguna dependencia gubernamental (Ministerio, Secretaría o Dirección provincial) tiene las atribuciones para realizar la tarea de control y aptitud inherentes al SENASA, que es un organismo nacional (tiene injerencia en todo el país), descentralizado (no necesita de un organismo superior para tomar decisiones) y autárquico (se administra a sí mismo).El 4 de mayo, justo a 30 días de haber sido otorgada la autorización, un procedimiento en el túnel subfluvial de Paraná frenó a un camión que traía este permiso provisorio. Llevaba hamburguesas congeladas hacia Santa Fe, pero en el puesto de control permitieron que siguiera viaje, dando validez al papel firmado por Esquivel.Con los permisos sanitarios correspondientes, todo producto alimenticio ?en este caso hamburguesas?puede moverse por todo el territorio nacional. Y esto es así porque los establecimientos que cuentan con la autorización tuvieron controles periódicos y crónicos por SENASA. Es la única forma y no hay otra, por lo menos dentro de los parámetros legales.Según empresas del rubro y personal del SENASA que fueron consultados por ElDía, jamás habían visto una autorización de este tipo, y el carácter excepcional que figura en la misma marca que sólo esta empresa específica tuvo este tipo de beneficio, mientras que a todo el resto se les exigió y controló como siempre.Argentina es uno de los países donde más carne per cápita se consume. Por lo tanto, tomando como ejemplo a las hamburguesas congeladas, el producto que se transportó de Entre Ríos a Santa Fe el 4 de mayo sin autorización del SENASA, los riesgos a la salud son varios.Sin embargo, uno de los peligros más importantes por consumir productos cárnicos ?especialmente carne picada? no apta para el consumo es el Síndrome urémico hemolítico (SUH), una enfermedad que puede generar insuficiencia renal, es causada por la bacteria Escherichia coli y que afecta especialmente a niños y ancianos.En otras palabras, dejar circular productos alimenticios sin los permisos sanitarios del SENASA es arriesgar a la población a exponerse innecesariamente a un amplio abanico de enfermedades. Volviendo al caso de las hamburguesas, ninguno de los inspectores en el puesto de control del túnel subfluvial supieron el estado de la mercadería, ni siquiera si viajaban con el frío indicado o no.Ya sea por desidia o negligencia, una dirección provincial tomó atribuciones exclusivas de un organismo nacional de control. El 4 de mayo pasado, un camión hizo un traslado federal (de una provincia a otra) de alimentos sin ningún control. No hay ninguna prueba de que esa mercadería esté contaminada o no se pueda consumir, pero tampoco nadie chequeó o controló para saber si era todo lo contrario. Fuente: (ElDía).-