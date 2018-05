Amplían la capacidad energética de parques industriales del departamento Paraná

Detalles del proyecto

Bordet abrió este viernes los sobres con las ofertas para ampliar la capacidad energética de los parques industriales de Seguí y Viale; y sistemas rurales cooperativos del departamento Paraná.En ese marco, el mandatario se refirió también al incremento tarifario. "Estamos preocupados por el alto costo energético que estamos teniendo", y respecto de la obra licitada en Viale, explicó que si bien "esta es una obra de energía muy importante, si después el costo de energía sigue subiendo las obras no se ven reflejadas en la utilización diaria. Son temas que nos preocupan pero también nos ocupa resolverlos todos los días en la gestión y en esto estamos trabajando"."Hay tres variables que son importantes para generar desarrollo productivo y empleo, que son el desarrollo energético; el portuario en el que venimos trabajando desde el inicio de gestión; y el tercer elemento es la red vial, que por ahí es el más complejo y en la cual estamos también trabajando e invirtiendo", dijo el mandatario en el Parque industrial de Viale, acompañado por el intendente local, Uriel Brupbacher; y el titular de Enersa, Jorge González.El mandatario aseguró, que "nuestra tarea desde la gestión y el gobierno es apoyar a nuestros productores, buscar de qué manera se puede mejorar la eficiencia con los recursos del Estado, es decir, en este caso en obras energéticas para lograr abaratamiento de costos o mayor volumen de producción con lo cual esto genera posibilidades de competitividad mejores tanto para mercados internos como de exportación".Remarcó la importancia que tiene la obra, para la que se presentaron cuatro ofertas y cuya inversión asciende a los 39 millones de pesos, y por lo que fue incluida dentro del desarrollo energético de la provincia "de manera rápida para brindar una solución, no solo en este caso puntual a la ciudad de Viale sino también a todas las localidades que están en este corredor".En ese marco, explicó durante el acto que se realizó en el parque industrial de Viale, que la obra licitada comienza en el parque industrial de esa localidad, y representa un "compromiso que habíamos asumido públicamente, en el que habían trabajado los legisladores de la zona, el diputado Zavallo, el intendente Brupbacher también nos había manifestado la importancia de la obra y los empresarios radicados en el parque industrial".Bordet valoró que para "generar el desarrollo de la capacidad energética que tiene este predio y la posibilidad de ampliaciones en el futuro, era necesario contar con inversiones en materia de energía; es por eso que esta obra se hacía necesaria en todo el tramo que va desde Viale hasta María Grande ya que es sumamente importante porque es un núcleo productivo de nuestra provincia donde hay inversiones crecientes"."En la medida en que podamos ir programando el desarrollo de obras lo vamos haciendo, de manera responsable, como venimos trabajando porque también estamos ordenando financieramente la provincia, poniéndola en caja, no gastando más de lo que tenemos, y también optimizando que lo que está presupuestado lo podamos usar y aplicar de la mejor manera", completó.Enersa ha realizado en la localidad de Viale la apertura de sobres para la contratación del cambio de conductor de línea de 33 kilovatios de Viale a María Grande.Este cambio de conductor es una primera etapa y una solución regional que permite una capacidad remanente en la estación transformadora de Crespo, aumenta la capacidad y seguridad de alimentación a los parques industriales de Seguí y Viale. Además, acorta el extenso corredor de 33 kilovatios de Crespo ? El Pingo de alimentación a varias localidades y sistemas rurales cooperativos.El proyecto comprende la remodelación de la línea aérea existente en 33 kilovatios de aproximadamente 25 kilómetros que vincula las localidades de Viale, Tabossi, Estación Sosa y María Grande; y consiste en el reemplazo del conductor, retiro de cable de guardia, cambio de aisladores reemplazo de estructuras especiales.Comprende además, un nuevo tramo de línea de 33 kilovatios de aproximadamente 4,3 kilómetros entre la subestación Viale y el parque industrial de Viale. El monto total de inversión es de 39 millones de pesos.En la apertura de sobres estuvieron presentes junto al gobernador Bordet, los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Diego Lara; el senador provincial Raymundo Kisser; entre otras autoridades provinciales y locales.