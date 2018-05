Agmer Paraná realizó este viernes asamblea de delegados

Se realizó en la tarde de este viernes en la seccional local de Agmer, la asamblea de delegados, "donde recibimos mandatos de más de 2000 docentes de las escuelas", contó a Elonce TV, el secretario general de la entidad, Claudio Puntel.



En las escuelas se debatió la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la audiencia realizada este jueves 3 de mayo.



La nueva oferta salarial, que consiste en 17 por ciento de incremento en dos tramos, pero ahora el segundo tramo se adelanta a julio. Además, se aumentó el monto de la suma fija remunerativa, que era de 250 y ahora pasó a 450 pesos, con un tope de 900 pesos por agente.



"El 17 % ofrecido ahora es el mismo porcentaje que habíamos rechazado antes. El lunes tenemos Congreso en Gualeguay. El anterior en Feliciano había rechazado la propuesta y había fijado un paro para los días 10 y 11 de mayo, con movilización, que sigue vigente", puso relevancia Puntel.

Conjeturó que si el Congreso del lunes "llega a rechazar este nuevo ofrecimiento, queda muy poco tiempo para que el gobierno pueda elaborar una nueva propuesta, para superar lo que ha propuesto hasta ahora, y en ese caso iríamos a la medida de acción directa".



La conciliación obligatoria rige hasta el 8 de mayo, inclusive. Mencionó que desde la seccional de Agmer Paraná "tenemos un planteo muy crítico por cómo ha transcurrido esta conciliación; el juez ha llamado a la misma y nos ha obligado a nosotros los trabajadores, y no ha puesto ninguna obligación al gobierno de la provincia", dijo Puntel.



"El gobierno siguió con los descuentos por días de paro, no devolvió ese dinero, no se retrotrajo la situación con el decreto 1318 y esto también es parte del conflicto. La conciliación obligatoria lo que exige es volver a foja cero el conflicto, y ahí, encauzado por la vía judicial, seguir desarrollándolo.



Estamos muy molestos con esta actitud, vemos parcialidad y también vemos falta de voluntad política por parte del gobierno provincial de resolver esto favorablemente", aseveró el secretario General de Agmer. Elonce.com.