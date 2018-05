Intensas lluvias: La provincia entrega medicamentos y sueros antiofídicos

El gabinete provincial y las fuerzas de seguridad trabajan en forma articulada para atender los casos de emergencia que se registran en la provincia a raíz de las intensas lluvias. El gobernador Gustavo Bordet acordó con la titular de la cartera de salud, Sonia Velázquez, especial atención con agentes sanitarios desplegados en zonas rurales y sectores urbanos más afectados.



"Nuestros equipos de salud - dijo Velasquez - están trabajando en todo el territorio provincial y fundamentalmente en los lugares donde la adversidad climática ha comenzado a tener sus efectos y sobre todo en las zonas rurales donde la accesibilidad se está presentando como un componente adverso".



Se están fortaleciendo los controles de salud, y si bien la estructura sanitaria en su conjunto posee los insumos suficientes para enfrentar las circunstancias, están en disponibilidad, elementos como leche y medicamentos esenciales. Del mismo modo, sucede con los sueros antiofídicos.



Es decir que en función de potenciar y aunar tanto, recursos como esfuerzos para asistir a los damnificados por las lluvias, el Ministerio de Salud, está desarrollando distintas acciones a través de sus áreas y programas que permitan como consecuencia reducir al mínimo el impacto sobre la población.



Puntualmente, por ejemplo, desde la Dirección de Primer Nivel de Atención, a cargo de Norma Hernández, se requirió a los coordinadores departamentales de salud la realización de un relevamiento de zona y de familias afectadas.



Asimismo, y a través de los 200 agentes sanitarios que integran el programa, y los equipos de los centros de salud, se fueron fortaleciendo las acciones territoriales vinculadas a la búsqueda activa de febriles, al refuerzo de inmunizaciones, así como del programa Nutricional Materno Infantil en las zonas más afectadas que por estas horas se focalizan en Feliciano, Gualeguay, La Paz, pero que por lo particular del fenómeno puede también ir abarcando a otros lugares si, tal como se anuncia, la lluvia continuara sobre la cabeza de la provincia por varios días más.



En tanto desde Salud Materno Infanto Juvenil, se referenció que Gualeguay es uno de los departamentos más afectados. Sobre todo, teniendo en cuenta que de los 9 centros de salud que dependen del Ministerio, 7 de ellos están ubicados en zonas rurales y 5 por lo pronto está en condición prácticamente de aislamiento. Algunos focos de inconvenientes también han surgido en Federación, Federal, Sauce de Luna y Villaguay.



Ante lo cual, uno de los dispositivos, precisamente, que debe emerger operativamente en la coyuntura es el contacto y trabajo conjunto con los municipios afectados por las lluvias que vienen precipitándose sobre casi toda la provincia desde hace varios días.



A propósito, en el transcurso del mes en curso y en el marco de la campaña de invierno, se reforzará el programa de apoyo nutricional con la entrega de leche a los efectores destinada a niños menores de 6 años en condiciones de vulnerabilidad.



Por su parte desde el Programa Cus-Medicamentos se tuvo en cuenta que para el caso de que se tenga que reforzar el stock de medicamentos, hay en disponibilidad antibióticos, antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, cremas dérmicas, antibacterianos, antiparasitarios y corticoides orales entre otros.



En el marco de los informes solicitados a referentes territoriales que trabajan en el marco de la salud, como La Paz, Feliciano, Gualeguay, prácticamente coincidieron en que si bien, la situación es complicada sobre todo atendiendo a lo que dice el pronóstico meteorológico para los próximos días, por lo pronto todo está bajo riguroso control sanitario.



De hecho, varias de las otras acciones complementarias que deben realizarse en terreno para enfrentar situaciones de esta magnitud, la están llevando adelante los propios municipios afectados junto a los equipos de salud de la provincia.



La ministra Velázquez conformó un comité de contingencia que viene trabajando desde la noche del jueves, continuó durante buena parte de la jornada de hoy, y volverá a reunirse mañana para evaluar la coyuntura. Por lo pronto, todos los hospitales de la provincia recibieron hoy la notificación para que estén prestos desde cada una de las cabeceras departamentales a reportar situaciones que puedan ser solucionadas desde el propio efector de modo resolutivo. Prevención ante la aparición de víboras La crecida de ríos y arroyos a causa de las inundaciones que producen las lluvias persistentes, atrae la aparición de víboras. Ante el hecho, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud recomienda estar atentos a la presencia de ofidios que pueden ocasionar mordeduras y requerir la atención sanitaria pertinente.



En este sentido, es importante prevenir los accidentes con serpientes teniendo en cuenta que éstas sólo muerden cuando son pisadas o aprehendidas o si se ven sorprendidas y la persona se acerca demasiado. Ante la mordedura de víbora lo primero es apaciguar la ansiedad tanto del afectado como de las personas que lo acompañan. Las principales recomendaciones, luego, son: no hacer torniquetes; no hacer cortes en la zona afectada, no succionar la herida e inmovilizar la zona para llevar al afectado a un hospital o centro de salud más cercano.