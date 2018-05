Bordet ratificó la reducción de la carga impositiva de la luz

Foto 1/2 Foto 2/2

"Sobre esta realidad nos toca actuar y no estamos para lamentarnos. Los entrerrianos nos votaron para gobernar y asumir responsabilidades y es lo que estamos haciendo", afirmó este viernes en Tabossi Gustavo Bordet al confirmar la reducción del 50% de las cargas provinciales en la factura de luz y proponer a los intendentes que adopten medidas similares con la tasa municipal.



"Este no es un problema de estructura de costos, es un problema de aumento de tarifas que superó cualquier tipo de previsión y no tuvo la gradualidad necesaria para que no castigar el bolsillo de miles de familias, y de pequeñas y medianas empresas, y de comercios, a los que se les hace imposible cubrir los costos fijos en materia energética", consideró Bordet.



El Fondo que va a reducir el gobierno provincial representa entre el 13 y el 18 por ciento de cada boleta de la luz que se paga en la provincia. Los otros componentes tributarios son el IVA, que es del 21 por ciento y cobra la Nación, y las tasas municipales, que varían en cada ciudad.



En ese marco, el gobernador aclaró que la carga que reducirá la provincia está destinada al Fondo de Desarrollo Eléctrico (FDEER) con el que la provincia financia obras en esa materia.



"Obras como las que se van a iniciar en Tabossi, salen de este Fondo, como también otras que se están haciendo en la provincia y muchas que tenemos comprometidas. Al reducir este Fondo obviamente vamos a tener que reformular el esquema, y esto hay que hablarlo claro", afirmó.



Y también dijo que "debemos instar a los municipios para que bajen las tasas de alumbrado público, que es una facultad que tienen. Soy muy respetuoso de la autonomía municipal por eso lo estamos sugiriendo".



El gobernador visitó este viernes Tabossi donde firmó el convenio para el llamado a licitación de la obra de gas natural para la localidad y entregó créditos a cooperativas textiles de la provincia que confeccionarán frazadas del programa Cobijar.



Si bien en esta oportunidad se firmaron convenios con algunos municipios para la implementación del programa Cobijar, se hará con la totalidad de las comunas entrerrianas.



"El plan Cobijar tiende a mitigar los efectos del invierno sobre todo de las familias más carenciadas, pudiendo llegar con elementos de necesidades básicas como es el abrigo y fundamentalmente las frazadas. Esto se hace en todo el territorio y tiene una particularidad que es un programa que cierra un círculo virtuoso porque estas frazadas son fabricadas por cooperativas entrerrianas", señaló Bordet.



"Esto implica menor costo para el Estado porque compramos directo a nuestras cooperativas y genera la posibilidad de que en forma solidaria, que es uno de los principios centrales del cooperativismo, se puedan agrupar en distintas localidades de Entre Ríos familias que a partir de este emprendimiento cooperativo tienen su sustento familiar".



En otro orden, el mandatario se refirió a la obra de gas en la localidad, para la cual se firmó el convenio para el llamado a licitación. Al respecto, dijo que "es una promesa que le había realizado al intendente cuando vine aquí la primera vez" y destacó que "esta obra de casi 16 millones de pesos va a dar una cobertura a prácticamente el 80 por ciento de la localidad".



En el polideportivo de Tabossi, el gobernador Bordet, el intendente Landra y el secretario de Energía de la provincia, Jorge González, firmaron un acta acuerdo para la ejecución de la red de distribución de gas natural. Además, se entregaron 580 luminaria led para 38 localidades del departamento Paraná.



Tras ello, y acompañados por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, en el marco del programa Cobijar 2018, se firmaron convenios con intendentes para la compra de frazadas y se entregaron créditos por un total de 1,9 millones de pesos a cooperativas textiles que se encargarán de confeccionarlas.



La obra de gas natural

La ejecución de la red de distribución de gas natural en Tabossi tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos y se encuentra dentro de la licitación pública Nº 02/17 de la Secretaría de Energía. Se trata de una obra que cuenta con un presupuesto oficial de15.885.061 pesos, provenientes del Fondo de Desarrollo Energético.



Esta obra de infraestructura hará posible que 300 potenciales usuarios cuenten con un servicio tan esencial como el gas natural en el corto y mediano plazo. La red se conectará a un Módulo de Regulación de Presión recientemente realizado por el gobierno entrerriano.



Apoyo a cooperativas textiles

El programa Cobijar posibilita la producción y posterior distribución de frazadas de polar. Son confeccionadas por 15 talleres textiles distribuidos en todo el territorio provincial, generando empleo para unas 100 mujeres entrerrianas.



Cabe mencionar que en 2017, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó 30.000 frazadas en el marco del programa Cobijar. Las mantas se distribuyeron en conjunto con los municipios y las juntas de gobierno a familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad social.



En esta oportunidad, el convenio para la instrumentación del programa Cobijar fue firmado por el intendente local, Néstor Landra, como así también por sus pares de Colón, Mariano Rebord; de Seguí, Cristian Treppo, y de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss.



Visita a emprendedora

Durante su estadía en Tabossi, el gobernador visitó a Marisa Elizabeth Scarafía, una emprendedora que instaló la parrilla "A fuego lento", en el acceso a esa localidad.



Cabe mencionar que Marisa inició ese emprendimiento en 2012. Desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se la acompañó con herramientas, entregadas en el marco del programa Incorporación de Tecnología, y con microcréditos.



Estuvieron presentes también los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Planeamiento, Luis Benedetto y de Salud, Sonia Velázquez. También estuvieron presentes legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes de juntas de gobierno y funcionarios.



La obra de gas natural

La ejecución de la red de distribución de gas natural en Tabossi tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos y se encuentra dentro de la licitación pública Nº 02/17 de la Secretaría de Energía. Se trata de una obra que cuenta con un presupuesto oficial de15.885.061 pesos, provenientes del Fondo de Desarrollo Energético.



Esta obra de infraestructura hará posible que 300 potenciales usuarios cuenten con un servicio tan esencial como el gas natural en el corto y mediano plazo. La red se conectará a un Módulo de Regulación de Presión recientemente realizado por el gobierno entrerriano.



Apoyo a cooperativas textiles



El programa Cobijar posibilita la producción y posterior distribución de frazadas de polar. Son confeccionadas por 15 talleres textiles distribuidos en todo el territorio provincial, generando empleo para unas 100 mujeres entrerrianas.



Cabe mencionar que en 2017, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó 30.000 frazadas en el marco del programa Cobijar. Las mantas se distribuyeron en conjunto con los municipios y las juntas de gobierno a familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad social.



En esta oportunidad, el convenio para la instrumentación del programa Cobijar fue firmado por el intendente local, Néstor Landra, como así también por sus pares de Colón, Mariano Rebord; de Seguí, Cristian Treppo, y de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss.



Visita a emprendedora

Durante su estadía en Tabossi, el gobernador visitó a Marisa Elizabeth Scarafía, una emprendedora que instaló la parrilla "A fuego lento", en el acceso a esa localidad.



Cabe mencionar que Marisa inició ese emprendimiento en 2012. Desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se la acompañó con herramientas, entregadas en el marco del programa Incorporación de Tecnología, y con microcréditos.