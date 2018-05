Turismo lanza la campaña de otoño "3x2" en alojamientos

Foto 1/2 Foto 2/2

Este viernes se lanzó la campaña de otoño denominada "3x2" para los fines de semana de mayo y junio en Entre Ríos. El acto estuvo encabezado por la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo de la provincia, Carolina Gaillard; el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel y el titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Marcelo Barsuglia.



La promoción consiste en pasar el fin de semana tres días y sólo pagar dos", explicó Gaillard y agregó que incluye "a todos los alojamientos que estén homologados". Además remarcó que es "una manera de motivar al turista que venga a recorrer la provincia durante los meses de baja temporada, mayo y junio, que son los más complicados para el sector privado".



El beneficio está vigente desde este 4 de mayo y continuará durante todo mayo y junio, excepto los fines de semana largos y feriados. Está dirigido "a todo el público que quiera venir a la provincia a disfrutar un fin de semana teniendo el beneficio de un día extra de alojamiento. Queremos que el turista venga, que el que tenía dudas o no tenía planeado venir, se tiente con este beneficio", indicó la Secretaria de Turismo.



Por otra parte, hizo referencia al clima, teniendo en cuenta las malas condiciones actuales y reconoció que "es una complicación siempre. Pero esperamos tener muy buenos resultados. Entendemos que desde el Estado tenemos que acompañar al sector privado con este tipo de campañas, para generar movimiento en los períodos más complejos".



La promoción además incluye beneficios para los clientes del Nuevo Banco de Entre Ríos, que podrán abonar el alojamiento en seis cuotas sin interés. "Ese es nuestro apoyo a este proyecto, que nos parece muy interesante. Creemos que es un beneficio no sólo para los hoteleros sino para toda nuestra cartera de clientes", señaló en ese sentido el Gerente de Marketing del banco, Jorge Lince.



También tiene una promoción para los usuarios de Sidecreer. "Hay un convenio para que todos los entrerrianos que tengan la Tarjeta puedan acceder a los complejos termales con el 50 por ciento de descuento", explicó Gaillard.



Por su parte, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, remarcó que esta campaña de otoño "es resultado de una alianza estratégica entre el Estado, los bancos y el sector privado, que pone a disposición la hotelería y parte de la gastronomía, que tiene descuentos en algunos casos". Informó además que ya "hay una campaña en vía pública en Capital y Gran Buenos Aires" y también en las redes sociales.



Por último, el titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Marcelo Barsuglia, también presente en el lanzamiento, acotó: "Consideramos que esta promoción se va a poder llevar a cabo en forma positiva". Y resaltó el esfuerzo conjunto de la Provincia, el sector financiero y el sector privado. Los alojamientos homologados en toda la provincia COSTA DEL URUGUAY SAN JOSÉ

Cabañas Atayfu Para categorizar

Más info: 01133252340/1214



Tajy Poty Para categorizar

Más info: 03447-47047



Barranca de Termas Cabañas 1*

Más info:(0223) 156848043



Mi Gran Amor. DAT

Más info: 011-1555885924



Verdeser Apart 1*

Más info: 03455 15405585



Complejo La Soñada CAT

Más info: 011-33863858/64463223



Costa Este Apart Hotel 3*

Más info: 03442 / 15584271 / 03447 / 15468193 - 470826



Francisco Primero CAT

Más info: 03447-15433856/15400103



Dos LugaresBungalow 1*

Más info: 011 / 1557608069 / 1555611715 / 03447 -15643131



El Colibri Apart 1*

Más info: 011-1562439237/ 03442-15587667



Celedonia DAT

Más info: 03447-15648528



Las Achiras Casa de campo

Más info: 03447- 470771/ 15418105



Don Raúl I y II CAT

Más info: 03447 /470794



Maria del Rosario DAT

Más info: 03447-472470 / 011-1562935753



Las Marias DAT

Más info: 03447 - 470889/ 03442-15551956



Alojamiento PIlar DAT

Más info: 03447-15499672



El Descanso 2 Apart 1*

Más info: 03447-470387



Los Naranjos DAT

Más info: 03447- 471013



El Rancho CAT

Más info: 03447 - 470769 / 15453748



Romance de Luna CAT

Más info: 03447 - 470107 / 15552287 / 422048



San José del Pedregal DAT

Más info: (03447) 154 14203 Rosana // (011) 155 876 5147



Munayki Bungalow 1*

Más info: 03447 /470285-471719-15640804



Altos del Campo Bungalow 2*

Más info: 011-1532592230



La Palmera 1 y 2 Apart 2*

Más info: 03447 /470575 /15404674



El Nene CAT

Más info: 03447 - 15416434 / 470669



Costa Alta Bungalow 2*

Más info: 03447-15502929



La Casa de los Pinos Bungalow 2*

Más info: 03447-472356 / 15446586 /03489 -15619105



Los Duendes de Adriel CAT

Más info: 011-48380543 / 1556579900 / 03447-471446



La Palmera Histórica CAT

Más info: 03447 - 470611 / 15463859 / 15455376



Curupí I Apart 2*

Más info: 03447-15467543 /15452643



Estilo Colonial Apart 1*

Más info: 03447 - 15419997 / 15448930 / 470836



Cuatro Estaciones Apart 2*

Más info: (03489)156 36679 / (03489) 156 36681



Dulce Atardecer Apart 1*

Más info: 11-15602098



Lo de Dante Bungalow 2*



Loma Hermosa Apart 1*

Más info: 03447-433166



Brisas del Río Cabaña 1*

Más info: 011-1542701121 / 3447-15418903



Don Juan Bungalow 3*

Más info: 03447-423884 / 03447-470534



La Querencia Bungalow 1*



La Rosa del Azafrán CAT

Más info: 3447-15469176



Luz de Luna CAT

Más info: 03447-480538



Maria del Rosario Apart 1*

Más info: 11-15629357



Rancho 1 y 2 Bungalow 1* y CAT

Más info: 03447-470769 / 03447-15644360





FEDERACIÓN

Piedras del Lago Hotel 3*

Más info: 03456 482408



La Esquina del Sol Apart 2*

Más info: 011 47984864 /0111553024386 /1553024388



Apart Hotel La Fuente Apart Hotel 2*

Más info: 03456 482442 /+5491131751161/62



Panambi Mocoi DAT

Más info: 0345 154062004



La Piedad Apart Hotel Apart 1*

Más info: 03456 482495 / 0343 154595243



Apartamentos Logusof Apart 2*

Más info: 0111558125025 / 0111551442511 / 03456530202



Bungalows Costa Luna Bungalow 1*

Más info: 0362 154682956 /0362 154683320



Bungalows Bella Vista Apart 2*

Más info: 03456 482703 / 3456 507161



Apart Mi Sueño Apart 1*

Más info: 03456 482508 / 4811866 / 0345 155283359



Complejo turístico KM248 Hotel de Ruta 2*

Más info: 0345 4903014 / 03454 15411138



Mediterraneo Apart Hotel Apart Hotel 2*

Más info: 03456 483088 / 482155



Apart Renacer Apart 2*

Más info: 03456 482500



Apart Hotel Agua Dulce Apart Hotel 2*

Más info:03456 483158



Irundy Apart Apart 2*

Más info: 03456-15512064 / 011-1563502209



Apart Hotel El Remanso Apart 1*

Más info: 03456-482672 / 03456-15467650



Club Valle Termal Resort Apart Hotel 3*

Más info: 03456-482153 / 011-32610513



Cabañas La Vieja ChacraBungalow 2*

Más info: 011-47208686 / 03456-15404269



Termas del Este Hotel Hotel 2*

Más info: 03456-482660



Departamento Anasol Apart 1*

Más info: 03456-482334



Mi Girasoles Monoambientes Apart 1*

Más info: 03456-481128



Hotel Mainumby Hotel 2*

Más info: 03456-482630 / 3456-15413788





COLÓN

Aurora del Palmar Hostería 2*

Más info: 03447431689



Hacienda Don Justo Hotel Spa Hotel 2*

Más info: 01160527405



Terrazas de Colon Complejo 3*

Más info: 03447647382



Hotel Palmar Hotel 2* y 3*

Más info: 03447421948



La Trinidad Casa de Campo Casa de campo

Más info: 011 1561642976



La Casona de Susana Hosteria 2*

Más info: 03447425349



Centro Apart Hotel Apart Hotel 2*

Más info: 03447643669



Viejo Almacén Hosteria 3*

Más info: 03447422216



Complejo Costa Alta S.A.

Más info: 011 1540225270



Hotel Plaza Hotel 3*

Más info: 03447 421043



Peyret Rent Aparts. Apart Hotel 3*

Más info: 03447 465555



El Origen Bungalow 3*

Más info: 011 3166 2608



Costarenas Hotel &Spa Hotel 4*

Más info: 03447 425050



Hotel Paysandu Hotel 2*

Más info: 03447-421140



Departamentos Arenales Apart 1*

Más info: 03447-461693



Postal del Rio Bungalow 2*

Más info: 03447-424056/03447-15452054



Bungalows Jovi DAT

Más info: 03447-15459476



Hostería El Abuelo

Más info: (03447) 421719/ 15452876



Hostería del Puerto

03447- 422698



Di Caro

(011) 15-3443-4888/ 15- 6893-1244



Jak

011- 41812217



Luna de Artalaz

03447-15439554



Alquileres Noguera

03447-422615



La Cañada

03447-15406622



Pal Disfrute

3447-423150



Las Pindo

011-63702579



La Matera

(03447) 15431335



Cabañas La Escondida

03447 15643603



Aguaí Cabañas

03447- 15456796/ 427155



Altos Coloniales

03447- 15456796



Sueño Verde

03447-423288/15405079



El Origen

011- 1531662608



Ita Guazú Bungalows Spa

011-1553333588/ 1559451340



Las Casitas de Colon

011-34294427



Bungalows Malesaflor

3447 464194



Cabañas Peumayen

(011)4283-0319 // (011)15 32487713



Complejo El Saucedal

03447-423209



Las Cañas

03447-423435/ 15460256



Brisas del Cantón

03447/425289



Bungalows Payma

03447-15409340



Cabañas del Urú

03447-424029



Cabañas Rincón del Rio

03447- 424800



Punta Norte

03447-423096/0111563751393



El Remanso

011-15-6156-8418 03447-425331



Tolhuin Cabañas

011-1556972208/ 4252-8161



Sol y Luna del Parque

011-35588358



La Mora

03447-425529/011-15-5252- 0484/011- 15.3673.6090



Yataí-Casas

011-54184742



Plumas Verdes

03447- 424337/ 15446742



Alicia-Dos Hermanos

03447-423300/15403256



Abril Alquileres

03447-15491966-



Los Ranchos

03447-15405641



Departamentos Chacabuco

03447-425367/15453220



Alquileres Urban (Aires del Golf)

011- 44157790



Alquileres Catelotti

03447-423719



Aramí

03447-423014/15456482



Del Carmen

03447-423754



Club Piedras Coloradas

03447- 423548





CONCORDIA

Apart Termal Hotel del Lago Apart 3*

Más info: 0345 4250066 / 2211



Hotel Salto Grande Hotel 4*

Más info: 54345 4944182



Hosteria San Benito Hostería 1*

Más info: 0345 4988660 / 0345 154082356



Centro Plaza Hotel Hotel 2*

Más info: 0345 4229642



Hathor Hotels Hotel 4*

Más info: 0345 4222362



Apart Amanecer Apart Hotel

Más info: 0345-4220010



Apart Los Sauces Apart 1*

Más info: 0345-4251541



Cabañas Dakota Bungalow 1*

Más info: 0345-4256058



Cabañas Del Valle CAT

Más info: 0345-154062347



Cabañas Lo De Leo Apart 1*

Más info: 0345-4250922 / 0345-154089466



Complejo La Palmera Bungalow 2*

Más info: 0345-4218923



Termas Apart Apart Hotel

Más info: 0345-4215932





CONCEPCIÓN DEL URUGUAY



Ágora apart hotel & spa

Más info: 03442 450585 / 15569795



Lourd Mary

Más info: 03442-421200



Gran Litoral Rocamora

1406. Más info: 03442-426390 / 0343-425644



Virrey Hotel

Más info: 03442-440017/07



La Posada

Más info: 03442-425461



Aires del Campo

Más info: 03442-442490 / 03442-15629899



Termas Concepción

Más info: 03442-431100



Bungalows México

Más info: 03442-451102 / 011-1534690257



Pura Vida Fishing Lodge

Más info: 03442-15557964



El Descanso

Más info: 03442-451424 / 0342-151564614



Laureles del Oeste

Más info: 03442-15588633 / 3442-15553431





GUALEGUAYCHÚ

Hotel Aguay Hotel 4*

Más info: 03446-422099



Hotel Embajador Gualeguaychú Hotel 3*

Más info: 03446-424414 / 426051



Hotel Puerto Sol Hotel 2*

Más info: 03446-434017 / 15632595



Hotel Amalfi Residencial B

Más info: 03446-426818 / 3446-624707



Hotel Los Ángeles Hotel 2*

Más info: 03446-426383 / 431151



Hosteria Ibicuy Hostería 1*

Más info: 03446-498676 / +5491163523668



Apart Urquiza Apart Hotel

Más info: 03446-421420 / 03446-15586589



Posada Jacaranda Apart 2*

Más info: 03446-15568602



Posada El Charrua Hotel 2*

Más info: 03446-426099





PUEBLO GENERAL BELGRANO

Aguaribay del Este Apart 1*

Más info: 011-1565390836



Azahares Apart 2*

Más info:011-1557529699 / 3446-15631666



Del Mirador Bungalow 4*

Más info: 011-42401423 / 03446-454426



La Delfina Apart 2*

Más info: 03446-499518 / 011-1568341834



La Hermosura Cabaña 2*

Más info: 03446-15528328



Las Luciérnagas Bungalow 2*

Más info: 03446-15594855 / 011-1554128934



Las Verbenas Bungalow 1*

Más info: 03446-15668868 / 0221-155726541



Lamar Apart 2*

Más info: 03446-499550 / 011-1533015162



Los Girasoles Bungalow 2*

Más info: 03446-435082 / 011-1559948075



Los Patitos Apart 2*

Más info: 03446-499025 / 03446-15419190



Los Nómades Apart 2*

Más info: 03446-15594855 / 011-1554128934



Los Troncos Apart 2*

Más info: 03446-15594855 / 011-1554128934



Momentum Apart 1*

Más info: 011-1533138431 / 0345-156264231



Newen Mapu Apart 1*

Más info: 03446-15406257



Punta Naranja DAT

Más info: 03446-428180 / 03446-15347886





VILLA ELISA

Bungalows El Cántaro Bungalow 3*

Más info: 03447-481976



San Martin Plaza Hotel Hotel 3*

Más info: 03447-481658



Alto Rojo Departamento DAT

Más info: 03447-481184



Sucot Cabañas Bungalow 2*

Más info: 03447-15511212



Cabañas Villa Mía Bungalow 1*

Más info: 03447-15522322



Girasol Hostería Hostería 2*

Más info: 03447-15646866



Bungalows Edelweiss DAT

Más info: 03447-15502120



Verdesolaro Hotel Suite *** Hotel 3*

Más info: 03447-480736



Apart Hotel La Sofía Apart Hotel 3*

Más info: 03447-480025



Alojamiento Amarylis CAT

Más info: 03442-15644951 / 443656



Alojamiento 3 Deseos Apart 1*

Más info: 0111561672533 / 03447 15521372



Apart Los Colonos Apart Hotel 2*

Más info: (03447) 481717/ (03447) 480146



Centro Apart Apart 3*

Más info: 03447-481285



Velissa Spa Termal

Más info: 03447 - 482347 COSTA DEL PARANÁ VILLA URQUIZA

Los Aromos

Más info: 0343 4313334 / 154684149



Villa Naty

Más info: 0343 4872023 / 154065906



Cabañas Los Naranjos

Más info: 0343 155115052



De La Alameda

Más info: 0343 154634486



Tembeí

Más info: 0343 4223203



Costanera del Sol

Más info: 0343 4315623 / 156115717



Las Marías

Más info: 0343 154608090



Mitacha

Más info: 0343 154351984



Terrazas al Río

Más info: 0343 4872148



Las Cabañas

Más info: 0343 4230237 / 4872237



Villa Mercedes Apart

Más info: 0343 4872000 / 154582198



Casas de Campo Villa Urquiza

Más info: 0343 154481754



Las Sirenas Los Jacarandaes

Más info: 0343 155073757 Facebook: Las Sirenas Villa Urquiza





VICTORIA

Hotel Dennisse

Más info: 03436 421186



Hostal de Victoria

Más info: 03436 424853



Hotel Manantiales

Más info: 03436 426958



Hotel America

Más info: 03436 426354



Aguaribay

Más info: 0341 155635327



Sanguinetti

Más info: 03436 424413



El Zorzal

Más info: 03436 156416650



Colinas de Baco

Más info: 03436 15610578



Como era antes

Más info: 03436 426655



Hotel Art Deco

Más info: 03436 425279



Punta del Sol

Más info: 03436 4215458321



Mirador del Rio

Más info: 03436 426813



Los Altos

Más info: 03436 15615537





PARANÁ

Howard Johnson Mayorazgo

Más info: 0343-4206800



Hotel & Spa Maran Suites & Towers

Más info: 0343-4235444



Hostal Posta del Sol

Más info: 0343-4331000



Hotel San Jorge

Más info: 0343-4221685



Hotel Provincial

Más info: 0343-4222958



Hotel Coé Verá

Más info: 0343-4240365



Cabañas del Thompson

Más info: 0343-154541013 / 4234385



Cabañas Los Eucalyptus

Más info: 0343-4235619



Hotel Punta Bahia

Más info: 0343-4222381





PIEDRAS BLANCAS

Piedra Mora Bungalow 3*

Más info: 0343-156112995





LA PAZ

Milton Hotel Hotel 3*

Más info: 03437-422232 / 422924 / 15412772



Hotel Portal del Río Hotel 2*

Más info: 03437-421061 / 0343-156213681



Acacias Apart DAT

Más info: 011-47584057 / 011-1561426804



Cabañas El Timbó Apart 2*

Más info: 03437-15484098



Las Ruedas CAT

Más info: (03437) 15433566 / (03437) 15495951 CORREDOR DEL GUALEGUAY GUALEGUAY

Hotel Jardín Hotel 3*

Más info: 03444-424506 / 423596 / 426979