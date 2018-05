Más gobernadores reclaman sacar la discusión de las tarifas del Congreso

Más gobernadores se sumaron en las últimas horas a la posición del oficialismo a favor de que el Congreso no trate un proyecto de ley para moderar subas de tarifas.Así lo hicieron Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy).Los mandatarios se sumaron a planteos similares que ya habían realizado los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) y los gobernadores Hugo Passalacqua y Omar Gutiérrez (Neuquén)."Todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubieron audiencias de electricidad y gas, donde las generadoras, las distribuidoras, los usuarios y los Estados provinciales tuvimos la oportunidad de dejar expresada nuestra opinión", consideró Weretilneck.El gobernador rionegrino consideró en declaraciones periodísticas que luego de esas audiencias los gobernadores firmaron con la Nación el Pacto Fiscal que tiene vigencia por "los próximos seis años"."Además, se acaba de votar el presupuesto de la República, donde se fijaron las metas de déficit y las cuestiones tarifarias de este año", indicó.Para el gobernador de Río Negro, no es posible "estar cambiando las cosas cada tres o cuatro meses de acuerdo al humor"."Todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022. No se puede cambiar todo esto ahora", dijo.Por su parte, el radical mendocino Cornejo consideró a su vez que "el Congreso de la Nación no es el lugar para definir la política tarifaria" porque "el gobierno nacional es el que la tiene que fijar, porque además es el que la tiene que aplicar".Su correligionario jujeño, Gerardo Morales, coincidió en que "la cuestión de las tarifas es un tema que deben resolver los Ejecutivos, porque ya existen marcos regulatorios y legales"."No es un tema del Congreso ni de la Legislatura", puntualizó Morales, quien señaló que "los marcos regulatorios incluyen audiencias públicas, es decir con garantía de participación de la sociedad, a partir de la existencia de entes reguladores".Con respecto a la postura de la oposición, el gobernador de Jujuy hizo un pedido de "prudencia, en momentos como los actuales donde se discuten temas delicados" que hacen a la vida de todos los argentinos".