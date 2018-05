Video: La escuela en la que llueve tanto afuera como en el interior del aula

"Los días de lluvia prácticamente no tenemos lugar seco", contó preocupada, la directora de una escuela pública, quien debe sugerir que por seguridad, los alumnos no concurran a clases. Urge que se amplíe la reparación prevista en la Escuela Nina Nº 203 "Guaraní" de la ciudad de Crespo."Se llueve como en la calle", dicen en el Jardín de Infantes de la Escuela que sufre graves problemas edilicios y aún no encuentran solución.La directora de la Escuela Nina Nº203 "Guaraní", María Bernhardt, contó a: "hoy tenemos poquitos chicos, pero aún así, los días de lluvia prácticamente no tenemos lugar seco. Una o dos aulas quedan medianamente en condiciones y los agrupamos a todos ahí, pero no se puede tener a todos juntos. Empezamos a llamar a los padres para que los retiren y de no ser posible, mientras se mantengan esta condiciones hacemos repasos generales con aquellos que igual vienen, pero no desarrollamos temas nuevos", relató la docente.Los inconvenientes datan de varios años, pero los fuertes chaparrones de estos días, evidencian que la problemática, demanda mayor celeridad que los plazos administrativos, indicó. Ante la situación, el alumnado de la escuela, busca espacios que otras instituciones puedan cederle para el dictado de clases, ya que el edificio no los puede albergar.La crítica situación responde a las condiciones edilicias, sobre las cuales la directiva detalló: "las canaletas rebalsan entonces el agua está cayendo por las paredes. Los techos están rotos. El agua cae sobre las vigas ensambladas, que al ser de madera, no aguantan la humedad y empieza a ceder la estructura del techo", afirmó.El Consejo General de Educación está al tanto de esta compleja situación. De hecho en la semana próxima se llevará a cabo una reunión entre autoridades provinciales y la comunidad educativa. "El martes vendrá el Sr. Troncoso, de Infraestructura de la Provincia, quien va a tener una charla con los padres, como para informarles la situación edilicia y que todos puedan evacuar sus dudas", afirmó la directora.