Rige el plazo para presentar adhesiones o impugnaciones a cargos en la Justicia

Listado de los pliegos en tratamiento

Este miércoles comenzó el período de 10 días hábiles para presentar adhesiones o impugnaciones sobre 30 personas que, después de pasar por el Consejo de la Magistratura y ser elegidos por el Poder Ejecutivo, fueron propuestos para cubrir cargos en la Justicia entrerrianaCabe recordar que los datos filiatorios y los antecedentes curriculares de estas personas pueden ser consultados en la página web del Senado, que es: http://www.senadoer.gob.ar (comisiones/publicaciones.php).Se han cumplido con los pasos previstos en el Reglamento del Senado para el tratamiento de estos pedidos de Acuerdo y por ello se han hecho las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia (el día jueves 26 de abril y el viernes 27).Aquellos ciudadanos que deseen expresarse en relación a estos procesos, deben manifestarse por escrito, dirigiéndose al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, que es el senador Lucas Larrarte.Las presentaciones se pueden hacer de lunes a viernes, en el horario de 9 a 13 ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores.1. Dr. Máximo Agustín MIR: Juez de Concursos, Quiebras y Ejecución Nº 3 de C. del Uruguay.2. Dra. María Florencia Amore: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala.3. Dra. María Andrea Cavagna: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala .4. Dr. Iván Ezequiel Yedro: Agente Fiscal de Victoria.5. Dr. Jorge Gamal Taleb. Agente Fiscal de Victoria.6. Dr. Gustavo Amílcar Vales. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay.7. Dr. Mariano Morahan. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay.8. Dr. Álvaro Gastón Piérola. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná.9. Dra. Mónica Elizabeth Carmona. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná.10. Dra. Evangelina Lorena Santana. Agente Fiscal de Paraná.11. Dr. Pablo Nicolás Zoff. Agente Fiscal de Paraná.12. Dr. Laureano Dato. Agente Fiscal de Paraná.13. Dr. Leandro Dato. Agente Fiscal de Paraná.14. Dra. María Aránzazu Barrandeguy. Agente Fiscal de Paraná.15. Dra. Laura Irene Cattaneo. Agente Fiscal de Paraná.16. Dr. Mariano Budasoff. Agente Fiscal de Paraná.17. Dr. Ignacio Luis María Aramberry. Agente Fiscal de Paraná.18. Dr. Juan Francisco Malvasio. Agente Fiscal de Paraná.19. Dr. Octavio Valentín Vergara. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala.20. Dr. Juan Ángel Fornerón. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Federación.21. Dra. María Gabriela Tepisich. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá.22. Dr. Leonardo Portela. Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú.23. Dr. Mariano Andrés Ludueño. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Diamante.24. Dra. María Victoria Federik. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Villaguay.25. Dra. Betiana Gisela Ceparo. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de San Salvador.26. Dra. Silvina Claudia García. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Feliciano.27. Dr. Gustavo Daniel Piquet. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Federación.28. Dr. Germán Darío Cesar Dri. Agente Fiscal de la ciudad de La Paz.29. Dr. Ricardo Antonio Temporetti. Agente Fiscal de Feliciano.30. Dr. Fernando Javier Lombardi. Fiscal de Coordinación de Concepción del Uruguay. (APF)