Reforma electoral: Senadores y diputados de Cambiemos se reunieron con Frigerio

"Tuvimos una jornada de debate y análisis con el ministro del Interior, como jefe político del gobierno nacional, sobre el proyecto electoral que impulsó el gobernador Gustavo Bordet. Si bien es un proyecto de 190 artículos, analizamos entre ellos: la fecha de elecciones, la paridad de género, boleta única de papel e incorporación de la tecnología", destacó, al término del encuentro el presidente del bloque de Senadores de Cambiemos, Francisco Morchio.



En el análisis y debate de los artículos y los temas específicos, los senadores de Cambiemos dejaron en claro que no respaldarán que las elecciones se hagan en forma desdoblada. "No se justifica el gasto que demandará, para Entre Ríos, hacer elecciones separadas. Además, los electores tampoco están de acuerdo con tantas elecciones", destaco el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara Alta.



"Ya estamos anticipando que no vamos a acompañar la posibilidad de desdoblar las elecciones entre las nacionales y provinciales. No hay una razón para pasarle ese costo a los entrerrianos. No entiendo el temor del oficialismo por hacer una elección separada a la de la Nación", acoto Morchio.



En cuanto a la propuesta de la Boleta Única de Papel, los senadores de Cambiemos creen necesario mejorar ese artículo con la posibilidad de incorporar la tecnología, por ejemplo, la de evitar que tenga cinco cuerpos la boleta, que termina confundiendo al electorado.



Respecto al cupo de la minoría, cuya propuesta del Poder Ejecutivo entrerriano, es que sea del 15 por ciento, el presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos, señaló que el bloque considera que es bajo, aunque se consideró que debería dejarse a criterio de cada fuerza.