Urtubey: El Gobierno "debe tomar el timón de la economía"

Urtubey señaló que "el mercado observa que no es sustentable la meta económica planteada -inflación-, y pues entonces no hay rumbo, porque vemos que la otra meta actualizada tampoco se va a cumplir. Por eso, la percepción es que hay una ausencia de un programa económico", remató.



En una entrevista con la Televisión Pública, el mandatario peronista -que tiene una buena relación con el Gobierno- remarcó: "Hay que tomar el timón de la economía y plantear un plan integral que reúna a la política fiscal y ver cómo garantizamos la competitividad de los sectores productivos sin abusar de la política cambiaria".



Agregó que "no sólo tenemos que discutir cómo paramos la subida del dólar sino lo que tenemos que debatir es cómo hacemos sustentable un modelo económico nacional".



El gobernador salteño opinó que "hace falta compatibilizar políticas, porque no se puede tener una política monetaria por un lado y una política vinculada a sectores productivos por otro".



Y continuó: "Deberían unificar todas las políticas en un plan económico integral para que las distintas variables no se compitan entre sí porque, si no, terminan pasando estas cosas".



Por último, advirtió que "éste no es un problema de este gobierno sino que durante décadas la única política económica que tiene la Argentina es cambiara y en el mejor de los casos, monetaria".