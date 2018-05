Lluvias: La provincia monitorea la situación y brinda asistencia a los afectados

El gobernador Gustavo Bordet se encuentra monitoreando la situación en toda la provincia a raíz del alerta meteorológico y los registros de lluvia caída. Hay evacuados en dos localidades y piden precaución para circular por las rutas.



El Ministerio de Desarrollo Social brindó asistencia directa entregando módulos alimentarios, colchones, nylon y zapatillas a vecinos de Santa Elena, Villaguay, Federal, Nogoyá, María Grande, Villaguay, General Campos, San Salvador, Paraná, Concordia, La Paz, Chajarí y Feliciano.



En Feliciano hay 26 personas evacuadas que se encuentran alojadas en el albergue del municipio. En tanto, en Villaguay una persona fue alojada en el polideportivo municipal. "En La Paz se está evaluando la situación ante posibles evacuaciones", comunicó el director de Defensa Civil de la provincia, Lautaro López, quien remarcó que "estas son las únicas dos ciudades afectadas por el momento con evacuados".



En ese marco, López informó: "Venimos desarrollando un proceso de asistencia, coordinación, planificación, promoción, y organización en relación con la emergencia. El gobierno provincial está presente, acompañando, monitorando la situación y colaborando con los municipios a través de Desarrollo Social".



En ese sentido, el funcionario señaló que "la Dirección de Defensa Civil, durante el desarrollo de los eventos climáticos que estamos atravesando, ofrece el constante asesoramiento, asistencia técnica y operativa a los municipios del territorio entrerriano, mediante la coordinación con los organismos del gobierno provincial, para lograr una mejor capacidad de respuesta".



Están afectados a esta tarea equipos de la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Ambiente, Bomberos Zapadores, Hidráulica, y Obras Sanitarias, entre otros, junto a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Acerca de la red de comunicación López, asimismo, indicó que "desde días anteriores a estos eventos, mediante el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se desarrolló información elaborando, emitiendo y distribuyendo pronósticos extendido y regionalizado. También se recabó información consistente en el seguimiento de los fenómenos meteorológicos de importancia, advertidos o no, por el Servicio Meteorológico Nacional, en forma de alertas o avisos a cortos plazos".



En ese sentido, "mediante una red de comunicación que vincula a la Dirección con los referentes de la emergencia presentes en cada uno de los municipios de la provincia, se solicitó la información necesaria para ir evaluando el comportamientos de estos eventos, coordinando acciones, y en caso de ser necesario y solicitado, superada la capacidad de respuesta del municipio, arbitrar los recursos necesarios". Registros La Dirección de Defensa Civil precisó que desde la madrugada del viernes, hasta la tarde de este jueves, en promedio han llovido 60 milímetros en Entre Ríos, pero hay lugares donde fueron 130.



De acuerdo al registro de precipitaciones elaborado, en Viale cayeron 60 milímetros; en Santa Elena, 107; en Basavilbaso, 93; en General Galarza, 110; en Concordia, 125; en Chajarí, 83; en Feliciano, 110; en Colonia Almada, 106; en La Paz, 140; y en Villaguay 130 milímetros.



En tanto, durante la jornada se registró caída de piedras en Racedo, Ramírez, Hernández y Paraná. No obstante, López confirmó que no se notificaron daños en estas localidades entrerrianas. Precaución para circular La Dirección Provincial de Vialidad recomendó, ante las lluvias, transitar con precaución por caminos de brosa y ripio, y evitar los de tierra.



Desde el ente vial advirtieron que las vías de comunicación de ripio y brosa se encuentran transitables con precaución y los caminos de tierra intransitables.



En este contexto propusieron tomar medidas de seguridad al circular por las rutas provinciales y nacionales, respetando los límites de velocidad, no sobrepasar en lugares no permitidos, respetar cartelerías, distancias entre vehículos, y uso de cinturón de seguridad, entre otros.



Desde hoy pueden circular con suma precaución el tránsito liviano y pesado por una calzada del puente aliviador sobre arroyo Las Piedras, a la salida de Hernandarias, en dirección a Piedras Blancas en la ruta provincial Nº 7. El desvió diagramado en la ruta provincial 8 para el tránsito pesado no se encuentra en condiciones por las lluvias.



Por su parte, la zonal San Salvador pidió transitar con precaución en la Ruta Provincial N°29, a la altura de la calzada sumergible sobre Arroyo El Palmar, en Colonia Baylina.